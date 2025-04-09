МАРТ КУЛЬДКЕПП Именно это остается опорой для стран Балтии в тревожные времена

В новых условиях, когда ситуация с безопасностью изменилась и США уже нельзя считать полностью надежным союзником, вера в прежний сценарий успеха стран Балтии начала рушиться, пишет историк и колумнист Март Кульдкепп.
После 24 февраля 2022 года у восточноевропейских соседей России действительно появилась возможность гордо заявить всему Западу, который ещё со времён распада СССР упрекал их в русофобии: «Мы же вас предупреждали!» (К счастью, эту возможность не стали чрезмерно использовать). Сейчас же странам Балтии, долгие годы ориентировавшимся на трансатлантическое партнерство, остается лишь признать прежнюю наивность и попытаться спасти то, что еще можно.
Та же ситуация касается и других европейских стран - например, Великобритании или известной своей лояльностью к США Дании, которой теперь приходится, пусть и на словах, противостоять даже территориальным притязаниям со стороны администрации Трампа.
На фоне этих событий новыми лидерами в сфере европейской безопасности становятся Франция и Германия. Франция никогда не позволяла себе стать настолько зависимой от США в оборонной сфере, чтобы это ставило под угрозу ее самостоятельность. Теперь президенту Макрону открывается возможность получить политические дивиденды от того курса, который раньше считался слишком амбициозным. Германия же, долгое время пассивная в вопросах обороны, за последние недели удивила решительностью - как в части финансовых вложений, так и в расстановке политических приоритетов.
Из стран Балтии Эстония решила с 2025 года увеличить расходы на оборону до пяти процентов от ВВП, похожие обещания дали Латвия и Литва. Однако, сможет ли регион благодаря этому обрести примерно такое же моральное лидерство, какое он приобрел в вопросе поддержки Украины с 2022 года, - остается под вопросом. Скорее, способность стран Балтии служить примером для других - и сдерживать российскую агрессию - зависит от чего-то более абстрактного, что иначе как готовностью защищаться назвать трудно.
Готовность защищать свою страну, похоже, пока не настолько глубоко укоренилась в эстонском обществе, как того требует сегодняшняя угроза. Даже политикам непросто - ссылаясь на опасность, сложно не только поддерживать работу государства, но и сохранять или повышать свою популярность. Это вполне естественно. Вспомним, что даже накануне Войны за независимость многие эстонцы не верили в реальную угрозу со стороны большевиков, считая такие разговоры пустыми страшилками. Казалось, что после падения жестокой царской власти и победы стран, отстаивавших право народов на самоопределение, новая большая война просто невозможна.
Сегодня в США и в Западной Европе многие уверены, что война между Россией и Украиной не закончится полной победой Украины и полным поражением России. Но в отличие от чрезмерного оптимизма новой администрации США, в Европе признают: Россия вполне может снова начать агрессию - пусть и в другом направлении.
Поэтому перед Эстонией и другими балтийскими странами стоит двойной вызов - не только сдерживать Россию, но и, как уже бывало в прошлом, убеждать собственных союзников в серьезности угрозы и бороться с их усталостью и желанием сдаться.