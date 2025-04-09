МАРТ КУЛЬДКЕПП Именно это остается опорой для стран Балтии в тревожные времена

После 24 февраля 2022 года у восточноевропейских соседей России действительно появилась возможность гордо заявить всему Западу, который ещё со времён распада СССР упрекал их в русофобии: «Мы же вас предупреждали!» (К счастью, эту возможность не стали чрезмерно использовать). Сейчас же странам Балтии, долгие годы ориентировавшимся на трансатлантическое партнерство, остается лишь признать прежнюю наивность и попытаться спасти то, что еще можно.

Та же ситуация касается и других европейских стран - например, Великобритании или известной своей лояльностью к США Дании, которой теперь приходится, пусть и на словах, противостоять даже территориальным притязаниям со стороны администрации Трампа.

На фоне этих событий новыми лидерами в сфере европейской безопасности становятся Франция и Германия. Франция никогда не позволяла себе стать настолько зависимой от США в оборонной сфере, чтобы это ставило под угрозу ее самостоятельность. Теперь президенту Макрону открывается возможность получить политические дивиденды от того курса, который раньше считался слишком амбициозным. Германия же, долгое время пассивная в вопросах обороны, за последние недели удивила решительностью - как в части финансовых вложений, так и в расстановке политических приоритетов.