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RMK отвечает на обвинения: мы не строим бесплатные дороги для застройщиков ветропарков!

Перевод: Ева Ойжинская
Юри Ноорсалу, у которого есть участок в зоне влияния ветряков, побывал в окрестностях Уникюла, чтобы ознакомиться с обновленными дорогами, и удивился тому, что посреди леса установлены уличные указатели.
Юри Ноорсалу, у которого есть участок в зоне влияния ветряков, побывал в окрестностях Уникюла, чтобы ознакомиться с обновленными дорогами, и удивился тому, что посреди леса установлены уличные указатели. Фото: Arvo Meeks

Центр управления государственными лесами (RMK) проводит вырубку леса, строит дороги и роет канавы на территориях, где планируется строительство ветропарков. При этом создается впечатление, будто учреждение выполняет подготовительные работы для застройщиков бесплатно - несмотря на то, что решение о строительстве еще не принято. RMK отрицает связь и опровергает подозрения местных жителей.

«Я ездил посмотреть южные участки зоны TU3, где предполагается установка ветряков - они находятся ближе всего к моему дому. Там идет прореживание леса, - рассказал житель Валга Юри Ноорсалу, чья дача находится в деревне Ранси, у границы волости. - В этом районе очень много лесозаготовительной техники и уложенных штабелями бревен».

Проект «Реконструкция мелиоративной системы Уникюла и дорог Мустуметса», общая стоимость - 1 017 136 евро

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