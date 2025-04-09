RMK отвечает на обвинения: мы не строим бесплатные дороги для застройщиков ветропарков!

Центр управления государственными лесами (RMK) проводит вырубку леса, строит дороги и роет канавы на территориях, где планируется строительство ветропарков. При этом создается впечатление, будто учреждение выполняет подготовительные работы для застройщиков бесплатно - несмотря на то, что решение о строительстве еще не принято. RMK отрицает связь и опровергает подозрения местных жителей.
«Я ездил посмотреть южные участки зоны TU3, где предполагается установка ветряков - они находятся ближе всего к моему дому. Там идет прореживание леса, - рассказал житель Валга Юри Ноорсалу, чья дача находится в деревне Ранси, у границы волости. - В этом районе очень много лесозаготовительной техники и уложенных штабелями бревен».