RMK отвечает на обвинения: мы не строим бесплатные дороги для застройщиков ветропарков!

Юри Ноорсалу, у которого есть участок в зоне влияния ветряков, побывал в окрестностях Уникюла, чтобы ознакомиться с обновленными дорогами, и удивился тому, что посреди леса установлены уличные указатели.

Центр управления государственными лесами (RMK) проводит вырубку леса, строит дороги и роет канавы на территориях, где планируется строительство ветропарков. При этом создается впечатление, будто учреждение выполняет подготовительные работы для застройщиков бесплатно - несмотря на то, что решение о строительстве еще не принято. RMK отрицает связь и опровергает подозрения местных жителей.