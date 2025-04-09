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В столичной больнице открылось обновленное отделение кардиологии

Обновленное кардиологическое отделение.
Обновленное кардиологическое отделение. Фото: keskhaigla.ee

Ляэне-Таллиннская центральная больница открыла отремонтированное кардиологическое отделение. Масштабные работы по реконструкции кардиологического отделения больницы завершены, и с 9 апреля отделение вновь открыто как для планового, так и для экстренного лечения.

Кардиологическое отделение, расположенное на 8-м этаже здания по адресу Палдиски-маантеэ, 68, в ходе реконструкции приобрело современный облик. Полностью отремонтированы процедурные и санитарные помещения, обновлены технические системы, включая системы вентиляции и кондиционирования воздуха.

По словам доктора Аркадия Попова, руководителя Ляэне-Таллиннской центральной больницы, больница последовательно инвестирует в улучшение своей инфраструктуры, чтобы обеспечить пациентам дружественную и безопасную среду лечения, а также современные условия труда для персонала больницы.

«Зная, что проект строительства здания Таллиннской больницы может не быть реализован в течение ближайших десяти лет, мы считаем важным постепенно реновировать изношенные здания больницы, поскольку заботимся о наших пациентах и ​​коллегах. Реновация помещений кардиологического отделения была долгожданным проектом, в ходе которого были полностью обновлены технические системы отделения, созданы надлежащие мощности интенсивной терапии II уровня, построены два бокса и многое другое», - сказал Попов.

Кардиологическое отделение Западно-Таллиннской центральной больницы лечит пациентов с хронической ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью, аритмиями, гипертонией и тромбозами. Ежегодно здесь проходят лечение в среднем 830 пациентов, из которых более 90% обращаются за неотложной помощью. Отделение имеет 24 койки на площади в 648 квадратных метров и возглавляется доктором Михаилом Земцовским.

Автором архитектурного решения отделения является Мари-Ирис Саарепера (архитектурное бюро Visuaal), строительные работы выполнила компания Geromint OÜ. Общая стоимость проекта составила 1 076 660 евро, он финансировался из средств Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

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