Проблемам Tesla не видно конца и края: выпуск обновленной Model Y не привел к росту продаж

По данным Automotive News, в марте продажи Tesla во Франции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 37%, а за весь первый квартал - на 41%. В Германии снижение составило 43% в марте и 62% за квартал. По сравнению с мартом прошлого года, продажи продолжили падение и в Бельгии (-69%), Нидерландах (-55%) и Швеции (-64%). В Норвегии продажи Tesla упали всего на 1% в марте, хотя за период с января по март снизились на 26%.