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Проблемам Tesla не видно конца и края: выпуск обновленной Model Y не привел к росту продаж

Электромобили Tesla на автовозе.
Электромобили Tesla на автовозе. Фото: Patrick Pleul

После слабых продаж в январе-феврале Tesla возлагала все надежды на рост продаж с выходом обновленной Model Y в марте. Однако, по крайней мере на крупных европейских рынках, роста не произошло.

По данным Automotive News, в марте продажи Tesla во Франции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 37%, а за весь первый квартал - на 41%. В Германии снижение составило 43% в марте и 62% за квартал. По сравнению с мартом прошлого года, продажи продолжили падение и в Бельгии (-69%), Нидерландах (-55%) и Швеции (-64%). В Норвегии продажи Tesla упали всего на 1% в марте, хотя за период с января по март снизились на 26%.

Тем не менее, были страны, где зафиксировали рост продаж. На данный момент крупнейший рынок Tesla в Европе - это Великобритания. Здесь в марте продажи увеличились на 2,4%, а за весь первый квартал - на 6%. Однако Tesla не смогла поддержать общий темп роста продаж электромобилей в Великобритании, где в марте они выросли на 43%. 

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