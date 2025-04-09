«Это советское мировоззрение»: на инфочасе Рийгикогу вспыхнула перепалка между Лиги и Коваленко-Кылварт

Также она указала на возможный конфликт интересов, по ее словам, акциями Enefit Green владеют как члены совета Eesti Energia, так и члены правительства.

Юрген Лиги: вы навешиваете ярлыки

Министр финансов Юрген Лиги в ответ жестко раскритиковал выступление Коваленко, обвинив ее в популизме, манипуляциях и «советском мышлении». «Такие реплики, как "партия делает, а виноваты другие" - это часть советского мировоззрения, будто партия и правительство управляют всем», - заявил Лиги.

Он подчеркнул, что Партия реформ не имеет отношения к формированию цен на акции и не является инсайдером, а обвинения Коваленко назвал «плоскими и неуместными». «Вы принадлежите к партии, трижды осужденной в уголовном порядке, и злоупотребляете своим положением, вызывая людей в антикоррупционную комиссию без достаточных оснований, навешивая ярлыки», - добавил министр.

По его словам, отказ в передаче информации может быть связан с недоверием к Коваленко и ее действиям, в том числе - утечками данных в прессу и соцсети. «Люди не хотят давать вам информацию, потому что боятся, что она "пойдет гулять" - в утренние пресс-релизы, в посты на Facebook и в "17 секунд славы" в вечерних эфирах», - отметил Лиги.

«Я понимаю людей, которые "держат рот на замке" и смотрят на вас с недоверием. Вы не занимаетесь настоящей антикоррупционной работой - вы ярлыки вешаете. Есть в этом зале очень неудобные случаи, которые можно было бы обсудить в антикоррупционной комиссии, но вы этого не делаете, потому что это ваши союзники», - добавил министр.