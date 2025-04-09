«Это советское мировоззрение»: на инфочасе Рийгикогу вспыхнула перепалка между Лиги и Коваленко-Кылварт

На сегодняшнем инфочасе Рийгикогу, где депутаты задавали вопросы членам правительства, произошла острая словесная перепалка между депутатом Центристской партии Анастасией Коваленко-Кылварт и министром финансов Юргеном Лиги (Партия реформ).
В своем выступлении депутат раскритиковала действия правительства и в частности - Партию реформ. Она отметила, что в информационном пространстве наблюдается попытка переложить ответственность за налоговую политику на других.
«Уважаемый министр финансов, уже стало обычным, что Партия реформ что-то делает, а виноватыми оказываются все остальные. Как и сегодня, премьер-министр хвалил себя за снижение налогов, которые, как он выразился, поднял кто-то другой. Хотя мы знаем, что именно Партия реформ поднимала эти налоги, и далеко не все повышения еще вступили в силу. С 1 июля повышается НДС, а в следующем году - подоходный налог», - подчеркнула Коваленко.
Она также напомнила, что финансовая ответственность за налоговую политику лежит именно на министре финансов, несмотря на заявления, что правительство «не принимает такие решения».
Поводом для конфликта стали также подозрения Коваленко в том, что государственные органы могли скрыть утечку инсайдерской информации перед решением о выкупе акций Enefit Green. В своем выступлении Коваленко-Кылварт заявила, что перед официальным сообщением о выкупе акций наблюдалась необычно высокая торговая активность с этими акциями. «До того, как появилась новость о щедром предложении по выкупу Enefit Green, наблюдалась аномально высокая активность. Это может указывать на использование инсайда - информацию могли получить лица, находящиеся в "узком кругу"», - заявила она.
По словам Коваленко, Eesti Energia отказалась предоставить Антикоррупционной комиссии Рийгикогу список «инсайдеров», несмотря на то что Финансовая инспекция прямо поддержала такой запрос. «Финансовая инспекция заявила, что не видит причин, по которым Eesti Energia не может передать эти данные депутатам. Возникает вопрос: вы согласны с Eesti Energia, что у парламентариев нет права на такую информацию?» - обратилась Коваленко к министру.
Также она указала на возможный конфликт интересов, по ее словам, акциями Enefit Green владеют как члены совета Eesti Energia, так и члены правительства.
Юрген Лиги: вы навешиваете ярлыки
Министр финансов Юрген Лиги в ответ жестко раскритиковал выступление Коваленко, обвинив ее в популизме, манипуляциях и «советском мышлении». «Такие реплики, как "партия делает, а виноваты другие" - это часть советского мировоззрения, будто партия и правительство управляют всем», - заявил Лиги.
Он подчеркнул, что Партия реформ не имеет отношения к формированию цен на акции и не является инсайдером, а обвинения Коваленко назвал «плоскими и неуместными». «Вы принадлежите к партии, трижды осужденной в уголовном порядке, и злоупотребляете своим положением, вызывая людей в антикоррупционную комиссию без достаточных оснований, навешивая ярлыки», - добавил министр.
По его словам, отказ в передаче информации может быть связан с недоверием к Коваленко и ее действиям, в том числе - утечками данных в прессу и соцсети. «Люди не хотят давать вам информацию, потому что боятся, что она "пойдет гулять" - в утренние пресс-релизы, в посты на Facebook и в "17 секунд славы" в вечерних эфирах», - отметил Лиги.
«Я понимаю людей, которые "держат рот на замке" и смотрят на вас с недоверием. Вы не занимаетесь настоящей антикоррупционной работой - вы ярлыки вешаете. Есть в этом зале очень неудобные случаи, которые можно было бы обсудить в антикоррупционной комиссии, но вы этого не делаете, потому что это ваши союзники», - добавил министр.
Также он пояснил, что не было признаков использования инсайдерской информации, так как перед новостью о выкупе акции Enefit Green не выросли, а наоборот, наблюдалось снижение и паническая распродажа, что, по его мнению, типично для рынка в такой ситуации. «Если говорить о взглядах, то мы, в отличие от вас, считаем нужным приватизировать предприятия, но не обманывая инвесторов», - закончил Лиги.