Эмигрировавший в Эстонию публицист назван в России «террористом»: теперь его могут не выпустить из гражданства РФ

Вадим Штепа уехал из России в 2015 году, после угроз со стороны главы Карелии Александра Худилайнена. Сейчас он живет в Эстонии и пишет для местных изданий, в том числе Postimees.

В 2024 году Штепа был оштрафован на пять тысяч рублей по протоколу об участии в деятельности «нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП РФ). Поводом для протокола стало выступление журналиста на пресс-конференции «Форума свободных народов пост-России» - организация была признана «нежелательной» в РФ весной 2023 года.

Теперь информация о нем появилась в перечне Росфинмониторинга (главный российский регулятор в сфере финансового контроля - прим. ред.), причем в списке со звездочкой - так отмечают фигурантов уголовных дел по террористическим статьям. «Штепа Вадим Владимирович, 05.08.1970 года рождения, город Петрозаводск Карельской АССР», - отмечено в перечне.

Помимо Штепы власти России внесли в реестр «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга трех человек, это литовский политик Алманис Андрюс, татарский активист Рафис Кашапов, украинский бизнесмен Олег Магалецкий.

«Заход с козырей»

Вадим Штепа рассказал Rus.Postimees о своем отношении к своему новому «статусу». Он сразу пояснил, что если у «иноагентов» в России остаются еще какие-то права, то у «террористов» нет ничего, кроме немедленной посадки в случае попадания на территорию РФ.

«Это "заход с козырей". - сообщил Штепа. - Конечно, дикий абсурд - причислять к "террористам" журналистов и политологов. Но тем самым нынешний имперский режим наглядно показал - как он боится свободной мысли. Возможно, мои статьи, а также недавно вышедшая в Риге книга "Пост-Россия", слишком их разозлили. Наверное, слово действительно иногда бывает бомбой».

По словам Вадима Штепы, процесс получения эстонского гражданства напрямую связан с отказом от российского.

«Разумеется, связан с выходом из российского гражданства, а с этим теперь возникает проблема, - отмечает Штепа. - Ходатайства от "террористов" российское консульство не рассматривает, и я даже не уверен, что они меня не арестуют при входе в их помещение».