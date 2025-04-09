Закон принят: Эстонская православная церковь должна разорвать связи с Москвой или готовиться к суду

«Для нашей церковной структуры нет здесь никаких поводов... То есть митрополит против церкви не ошибался, не совершал какие-либо церковные преступления, из-за которых мы могли бы сейчас сказать, что мы его уже не признаем своим предстоятелем. Он остается главой нашей Эстонской православной церкви», - пояснил Даниил.

Епископ тартуский Даниил. Фото: Oliver Kaur

В октябре 2024 года, учитывая недостаточность добровольных шагов, Ляэнеметс внес в правительство предложение о поправках к Закону о церквях и приходах.

«Я предлагаю правительству внести изменения в Закон о церквях и приходах, чтобы запретить любые отношения между церквями, приходам, объединениям приходов, монастырями или другими религиозными организациями в Эстонии с иностранными структурами, которые представляют угрозу общественному или конституционному порядку в нашей стране, поддерживают военную агрессию, призывают к войне, терроризму или к другим формам насилия», - заявил Ляэнеметс.

23 января нынешнего года правительство Эстонии одобрило и направило в Рийгикогу законопроект, напрямую запрещающий деятельность в стране религиозных организаций, управляющихся из государств-агрессоров.

19 февраля и 26 марта прошли соответственно первое и второе чтения законопроекта в Рийгикогу.

Фракции EKRE и Центристской партии предложили прекратить второе чтение законопроекта, но их инициатива не получила поддержки в Рийгикогу. За проголосовали 15 депутатов, против - 69. Тем самым законопроект прошел второе чтение.