Тяжелое ДТП, в котором погиб эстонский комик: прокуратура обвиняет в случившемся водителя грузовика

Вечером 2 декабря 2021 года Георгий Синигур направлялся на грузовике из Таллинна в Тарту. Стояла зимняя погода, температура воздуха была немного ниже нуля. Примерно на полпути до Тарту пошел снег.

На участке между Кяревере и Кярдла велись дорожные работы. В связи со строительством четырехполосного отрезка дороги были установлены ограничения скорости: местами 70 км/ч, местами 50 км/ч. Чтобы вернуться с нового участка трассы на старый, водителям нужно было совершить объезд. В этот момент Синигур, управлявший грузовиком, почувствовал, что дорога может быть скользкой. Он потерял контроль над грузовиком, и тот вылетел влево, в кювет, пересекая встречную полосу.