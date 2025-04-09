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Тяжелое ДТП, в котором погиб эстонский комик: прокуратура обвиняет в случившемся водителя грузовика

Прокуратура обвиняет водителя грузовика Георгия Синигура, тогда как адвокат Ану Пяртель считает, что ответственность лежит как на водителе грузовика, так и на водителе внедорожника.
Прокуратура обвиняет водителя грузовика Георгия Синигура, тогда как адвокат Ану Пяртель считает, что ответственность лежит как на водителе грузовика, так и на водителе внедорожника. Фото: Sille Annuk

Тартуский уездный суд начал рассмотрение причин тяжелой аварии, произошедшей более трех лет назад, в результате которой погиб 22-летний стендап-комик Тамбет Сильд. Прокуратура обвиняет в случившемся водителя грузовика, однако, по мнению защиты, часть вины лежит и на водителе автомобиля, в котором находился погибший.

Вечером 2 декабря 2021 года Георгий Синигур направлялся на грузовике из Таллинна в Тарту. Стояла зимняя погода, температура воздуха была немного ниже нуля. Примерно на полпути до Тарту пошел снег.

На участке между Кяревере и Кярдла велись дорожные работы. В связи со строительством четырехполосного отрезка дороги были установлены ограничения скорости: местами 70 км/ч, местами 50 км/ч. Чтобы вернуться с нового участка трассы на старый, водителям нужно было совершить объезд. В этот момент Синигур, управлявший грузовиком, почувствовал, что дорога может быть скользкой. Он потерял контроль над грузовиком, и тот вылетел влево, в кювет, пересекая встречную полосу.

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