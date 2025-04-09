Тяжелое ДТП, в котором погиб эстонский комик: прокуратура обвиняет в случившемся водителя грузовика

Тартуский уездный суд начал рассмотрение причин тяжелой аварии, произошедшей более трех лет назад, в результате которой погиб 22-летний стендап-комик Тамбет Сильд. Прокуратура обвиняет в случившемся водителя грузовика, однако, по мнению защиты, часть вины лежит и на водителе автомобиля, в котором находился погибший.
Вечером 2 декабря 2021 года Георгий Синигур направлялся на грузовике из Таллинна в Тарту. Стояла зимняя погода, температура воздуха была немного ниже нуля. Примерно на полпути до Тарту пошел снег.