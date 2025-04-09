Кристен Михал о Таллиннской больнице: в период жесткой экономии крупные проекты нужно планировать очень тщательно

Член парламентской фракции Социал-демократической партии Танель Кийк в ходе информационного часа правительства в Рийгикогу задал премьеру вопрос о том, на каком этапе находится принятие правительством решения о финансировании проекта Таллиннской больницы, и считает ли правительство это вообще необходимым.
Кийк отметил, что город Таллинн готов внести свой вклад в больницу, но столица не сможет сделать это в одиночку. «У вас есть возможность стать историческим премьер-министром, во время которого было принято это решение. Я надеюсь, вы продолжите его поддерживать», - сказал Кийк.
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) ответил Кийку, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение кабинета министров в ближайшие месяцы.
«Стоимость Таллиннской больницы составляет около 850 млн евро, скоро она может составить миллиард. Процесс продумывания такого проекта должен быть тщательным. Я считаю, что, учитывая ситуацию со зданиями таллиннских больниц, необходимо что-то предпринять, но начинать следует до того, как будет конкретно определено, кто какую роль будет играть и что именно будет делать. В период жесткой экономии в стране крупные проекты необходимо планировать очень тщательно», - подчеркнул Михал.
Кийк спросил, поддерживает ли Михал строительство хотя бы этой больницы. «Рабочие группы уже встречались, когда я был министром. Считаете ли вы правильным в принципе, что в Таллинне должна быть одна больница, объединенная больница, что означает не одно здание, один кампус, а два медицинских городка, в Мустамяэ и Ласнамяэ, или же вы считаете, что необходимо сохранить больше этих больниц в Таллинне?» - спросил Кийк.
По словам Михала, причину, по которой больницы Таллинна разделены, следует искать в архивах Центристской партии. Он подчеркнул, что в случае с Таллиннской больницей система должна быть хорошо продумана, и только тогда возникнут вопросы с недвижимостью.
«Я лично считаю, что вполне разумно, чтобы единая медицинская система была создана под руководством PERH и с привлечением таллиннских больниц, но это сотрудничество должно быть очень хорошо продумано, кто конкретно чем занимается и как все это будет финансироваться. Только тогда может вступить в силу политика в сфере недвижимости и жилищного строительства. Это скорее мое личное мнение», - сказал Михал.
Премьер-министр подчеркнул, что он хотел бы заранее услышать мнение людей на местах, включая PERH, о том, как может выглядеть это слияние, управление и организация функций.
«Только тогда мы сможем начать обсуждать все, что приведет нас к этому муниципальному катарсису - заливке бетона. Цель всего этого - не обсуждать учреждения или корпусы, а скорее гарантировать, что поставщики медицинских услуг, врачи, медсестры, люди, работающие в сфере здравоохранения, и пациенты здесь смогут предоставлять и получать более качественные услуги», - подчеркнул Михал.