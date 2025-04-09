Кристен Михал о Таллиннской больнице: в период жесткой экономии крупные проекты нужно планировать очень тщательно

Кийк отметил, что город Таллинн готов внести свой вклад в больницу, но столица не сможет сделать это в одиночку. «У вас есть возможность стать историческим премьер-министром, во время которого было принято это решение. Я надеюсь, вы продолжите его поддерживать», - сказал Кийк.

Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) ответил Кийку, что этот вопрос будет вынесен на рассмотрение кабинета министров в ближайшие месяцы.

«Стоимость Таллиннской больницы составляет около 850 млн евро, скоро она может составить миллиард. Процесс продумывания такого проекта должен быть тщательным. Я считаю, что, учитывая ситуацию со зданиями таллиннских больниц, необходимо что-то предпринять, но начинать следует до того, как будет конкретно определено, кто какую роль будет играть и что именно будет делать. В период жесткой экономии в стране крупные проекты необходимо планировать очень тщательно», - подчеркнул Михал.

Кийк спросил, поддерживает ли Михал строительство хотя бы этой больницы. «Рабочие группы уже встречались, когда я был министром. Считаете ли вы правильным в принципе, что в Таллинне должна быть одна больница, объединенная больница, что означает не одно здание, один кампус, а два медицинских городка, в Мустамяэ и Ласнамяэ, или же вы считаете, что необходимо сохранить больше этих больниц в Таллинне?» - спросил Кийк.