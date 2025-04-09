Предъявление на границе поддельного документа обернулось штрафом в 300 евро

Во вторник пограничники проверили транспортное средство с эстонскими номерными знаками на пограничном переходе Лухамаа и установили, что водитель с эстонским гражданством предъявил поддельное свидетельство о регистрации транспортного средтсва. Документ у мужчины изъяли, его оштрафовали на 300 евро и направили в Департамент транспорта для оформления нового документа.

Согласно предыдущим разъяснениям Департамента полиции и погранохраны, использование поддельных или неверных свидетельств о регистрации на пограничных пунктах часто связано с ситуациями, когда водитель потерял документ, просрочил его, или временно не имеет действующего документа.

Вчера вечером на пограничных переходах на юго-востоке страны не разрешили въехать в Эстонию трем гражданам России и двум гражданам Молдовы. Наиболее распространенными причинами запрета на въезд были отсутствие необходимых документов или оценка рисков, согласно которой данные лица представляют угрозу общественному порядку.