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Предъявление на границе поддельного документа обернулось штрафом в 300 евро

Перевод: Павел Соболев
Свидетельство о регистрации транспортного средства. Иллюстративное фото.
Свидетельство о регистрации транспортного средства. Иллюстративное фото. Фото: Toomas Huik

Во вторник на пограничном пункте пропуска Лухамаа пограничники остановили транспортное средство с эстонскими номерными знаками, у водителя которого было обнаружено поддельное регистрационное свидетельство.

Во вторник пограничники проверили транспортное средство с эстонскими номерными знаками на пограничном переходе Лухамаа и установили, что водитель с эстонским гражданством предъявил поддельное свидетельство о регистрации транспортного средтсва. Документ у мужчины изъяли, его оштрафовали на 300 евро и направили в Департамент транспорта для оформления нового документа.

Согласно предыдущим разъяснениям Департамента полиции и погранохраны, использование поддельных или неверных свидетельств о регистрации на пограничных пунктах часто связано с ситуациями, когда водитель потерял документ, просрочил его, или временно не имеет действующего документа.

Вчера вечером на пограничных переходах на юго-востоке страны не разрешили въехать в Эстонию трем гражданам России и двум гражданам Молдовы. Наиболее распространенными причинами запрета на въезд были отсутствие необходимых документов или оценка рисков, согласно которой данные лица представляют угрозу общественному порядку.

В ночь на 9 апреля при проверке документов у гражданина России на выезде на пограничном переходе Лухамаа пограничники обнаружили, что человек находился на территории Эстонии нелегально в течение одних суток. Ему было вынесено предписание покинуть Эстонию и введен запрет на въезд сроком на шесть месяцев.

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