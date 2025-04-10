Я пережил и кризис развивающихся рынков 1998 года, и крах технологического пузыря в 2000-м. Кстати, тогда оба события казались концом света. С тех пор произошло многое, но сегодня я бы скорее провел параллели с долговым кризисом в Европе в 2011 году, нефтяным шоком 2015-го и резким повышением процентных ставок в 2022-м. Каждый из этих эпизодов сопровождался падением индекса S&P 500 - вплоть до 20 процентов. Он падал, да. Но мы также знаем, что происходило потом.

Поскольку на момент написания этой статьи падение в долларах США уже достигло примерно такого же уровня, как и при прошлых кризисах, то главный вопрос: может ли падение на этом этапе хотя бы замедлиться или даже полностью прекратиться?

Да, может, но только если из-за торговых пошлин в США не начнется тяжелый экономический кризис, а будет лишь легкая рецессия. Сценарий, при котором из-за неразберихи в торговой политике и скачков цен экономика США просядет на пару кварталов, выглядит реалистично. Парадоксально, но в этом есть и положительный момент: такой спад будет вызван не долгами США и не кризисами в финансовой системе, а исключительно внешнеторговыми потрясениями - тем самым тарифным шоком.