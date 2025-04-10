Если хорошенько подумать, то это уже далеко не первое сильное потрясение на рынках, которое мне довелось пережить лично, пишет экономический аналитик Пеэтер Коппель.
Я пережил и кризис развивающихся рынков 1998 года, и крах технологического пузыря в 2000-м. Кстати, тогда оба события казались концом света. С тех пор произошло многое, но сегодня я бы скорее провел параллели с долговым кризисом в Европе в 2011 году, нефтяным шоком 2015-го и резким повышением процентных ставок в 2022-м. Каждый из этих эпизодов сопровождался падением индекса S&P 500 - вплоть до 20 процентов. Он падал, да. Но мы также знаем, что происходило потом.
Поскольку на момент написания этой статьи падение в долларах США уже достигло примерно такого же уровня, как и при прошлых кризисах, то главный вопрос: может ли падение на этом этапе хотя бы замедлиться или даже полностью прекратиться?
Да, может, но только если из-за торговых пошлин в США не начнется тяжелый экономический кризис, а будет лишь легкая рецессия. Сценарий, при котором из-за неразберихи в торговой политике и скачков цен экономика США просядет на пару кварталов, выглядит реалистично. Парадоксально, но в этом есть и положительный момент: такой спад будет вызван не долгами США и не кризисами в финансовой системе, а исключительно внешнеторговыми потрясениями - тем самым тарифным шоком.
Участники рынка, похоже, уже в значительной степени учли в ценах акций возможный экономический шок, связанный с пошлинами. Если это так, то, возможно, худшее уже позади. Однако риск обострения ситуации сохраняется. Если торговые потрясения перерастут во что-то, что начнет расшатывать финансовую систему, тогда Соединенным Штатам вряд ли удастся отделаться упомянутой легкой рецессией. В этом случае фондовые рынки продолжат падение. Пока что признаков того, что кризис перекинулся на финансовую систему, не видно, но все же стоит быть начеку.
Пошлины повышают цены на внутреннем рынке, снижают реальные доходы, сокращают прибыль компаний и ухудшают общую эффективность экономики. В идеале, конечно, торговые партнеры США воздержались бы от ответных мер, осознавая, что Трамп, скорее всего, не добьется целей своей политики. Однако на практике политическое давление делает ответные меры практически неизбежными - и Китай уже отреагировал.
Пошлины, введенные Трампом, в первую очередь нацелены на страны, которые имеют значительный профицит в торговле с США. Возможно, таким образом он стремится уравновесить торговый баланс. Но это вряд ли сработает, потому что дефицит нынешнего счета США связан не с внешней торговлей, а с внутренней ситуацией: страна тратит намного больше, чем сберегает. Бюджетный дефицит почти втрое превышает уровень сбережений домохозяйств.
Пошлины могут повлиять на дефицит лишь в том случае, если вызовут экономический спад. В этом случае возможен рост сбережений и сокращение инвестиций. Но такая стратегия выглядит довольно рискованной. К тому же неизвестно, действительно ли она лежит в основе политики пошлин - возможно, это просто догадки.
А что же делать инвестору? Особенно тому, для кого все происходящее - в новинку? Во-первых, сейчас, по всей видимости, удачный момент, чтобы начать инвестировать. Во-вторых, не стоит забывать, что хаос, вызванный торговой войной, переключает внимание на Федеральную резервную систему США: ее дальнейшая политика в отношении процентных ставок может смягчить удар от пошлин.
Сейчас Федеральная резервная система, похоже, опасается, что пошлины разгонят инфляцию. Но на деле они, скорее всего, сильнее ударят по экономическому росту. Поэтому вскоре можно ожидать разговоров о снижении процентных ставок. Если спад в экономике окажется не слишком глубоким, а ставки действительно начнут снижаться, нынешнее пессимистичное настроение на рынках может обернуться хорошей возможностью для покупки. Но пока ФРС не даст сигнала о снижении ставок, рискованные активы будут оставаться нестабильными.