Министр регионального развития: качественный общественный транспорт мог бы быть еще дороже

- Есть ли у вас уже представление о том, сколько денег останется на поддержание жизни за пределами Таллина после увеличения расходов на оборону?

- Прежде чем принять предложение о назначении на министерскую должность, я ознакомился с направлениями деятельности министерства, за которые я отвечаю. Я, конечно, не вникал так глубоко в финансовые показатели, но думаю, что проблема не только в субсидиях. Вопрос в том, как организовать эту сферу.

Это касается очень важных вопросов для всего народа Эстонии. Сюда входит общественный транспорт, позволяющий людям передвигаться, а также значительная часть сельскохозяйственных субсидий. Большая часть сельскохозяйственных субсидий поступает из Европейского союза, поэтому эти субсидии не сильно влияют на государственный бюджет.

Поэтому я думаю, что в этой области можно сделать многое, и не все связано только с бюджетными статьями. Вы всегда можете ругаться на нехватку денег, но я считаю, что нам следует посмотреть, что мы можем сделать в тех рамках, которые у нас есть. Необходимо приложить все усилия, чтобы сделать сектор максимально эффективным.

- В тот день, когда правительство выдвинуло идею введения налога на автомобили, оно также пообещало реформировать общественный транспорт в лучшую сторону, чтобы людям не нужен был бы автомобиль. Теперь налог на автомобили вступил в силу, а в общественном транспорте ничего не улучшилось?