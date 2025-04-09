Министр регионального развития: качественный общественный транспорт мог бы быть еще дороже

Министр сельского хозяйства и регионального развития Хендрик Террас («Ээсти 200») заявил в беседе с ведущей студии Postimees Уллой Лянтс, что опросы показывают, что цены на билеты в общественном транспорте не являются проблемой для людей, и что за качественный общественный транспорт можно было бы взимать еще более высокую плату.
- Есть ли у вас уже представление о том, сколько денег останется на поддержание жизни за пределами Таллина после увеличения расходов на оборону?
- Прежде чем принять предложение о назначении на министерскую должность, я ознакомился с направлениями деятельности министерства, за которые я отвечаю. Я, конечно, не вникал так глубоко в финансовые показатели, но думаю, что проблема не только в субсидиях. Вопрос в том, как организовать эту сферу.
Это касается очень важных вопросов для всего народа Эстонии. Сюда входит общественный транспорт, позволяющий людям передвигаться, а также значительная часть сельскохозяйственных субсидий. Большая часть сельскохозяйственных субсидий поступает из Европейского союза, поэтому эти субсидии не сильно влияют на государственный бюджет.
Поэтому я думаю, что в этой области можно сделать многое, и не все связано только с бюджетными статьями. Вы всегда можете ругаться на нехватку денег, но я считаю, что нам следует посмотреть, что мы можем сделать в тех рамках, которые у нас есть. Необходимо приложить все усилия, чтобы сделать сектор максимально эффективным.
- В тот день, когда правительство выдвинуло идею введения налога на автомобили, оно также пообещало реформировать общественный транспорт в лучшую сторону, чтобы людям не нужен был бы автомобиль. Теперь налог на автомобили вступил в силу, а в общественном транспорте ничего не улучшилось?
- Я бы, конечно, не сказал, что ничего не улучшилось. Следует понимать, что сеть общественного транспорта, охватывающая всю Эстонию, настолько велика, что изменения в ней происходят постепенно. Вот в чем суть разворота этого большого корабля, и здесь необходимо решить множество проблем. Положительным моментом можно считать тот факт, что у нас уже есть единый билет для Харьюмаа и Таллина, что, безусловно, является первым шагом к его введению по всей Эстонии.
Еще одно дело, что в этом году в Тарту и Нарву придут новые электропоезда. Я лично убедился, что поезда, идущие в Тарту, в часы пик переполнены, и эту нагрузку следует снизить, чтобы людям не приходилось стоять там кильками в банке. Мы также реализуем пилотные проекты по запуску автобусов еще до того, как прибудут поезда.
Такие пилотные проекты дают возможность извлечь уроки и внести исправления, а затем распространить их на другие регионы. Основная идея, которая также является программной темой «Ээсти 200», заключается в том, что в Эстонии должна быть комплексная система общественного транспорта. Это не произойдет в ближайшие месяцы, но действия в этом направлении уже предпринимаются.
- Некоторое время назад мэр Таллина сделал приятный пост в социальных сетях, в котором пожал руку главе соседнего местного самоуправления, поскольку оно согласились с тем, что одна из автобусных линий Таллина может быть расширена за пределы города, но Центр общественного транспорта Северной Эстонии заявил, что это не в их интересах, и поэтому этого не было сделано. Имеет ли смысл организовывать общественный транспорт через такие центры?
- Это, безусловно, один из способов организации. В настоящее время мы ведем коалиционные переговоры по вопросу общественного транспорта, и у «Ээсти 200» есть несколько весьма конкретных предложений по этому вопросу. Важно, чтобы общественный транспорт был гарантирован во всех регионах. Преимущество региональных центров в том, что они могут очень точно учитывать местную специфику. Это очень важно, потому что в некоторых местах есть вещи, которые невозможно увидеть издалека.
Однако тот факт, что Эстония - достаточно маленькая страна, говорит против этого, и если мы все же объединимся, то сможем действовать более эффективно. Таким образом, задача организации всех этих центров и всего этого общественного транспорта заключается в том, чтобы обеспечить максимально эффективное управление. Дело в том, что общественный транспорт становится все дороже, и эта проблема требует структурного решения.
- Знаете ли вы, насколько большой может быть субсидия на общественный транспорт в следующем году?
- Я не предсказываю будущее, но могу сказать, что опрос удовлетворенности жителей показал, что только шесть процентов людей считают, что цена является фактором, который мешает им пользоваться общественным транспортом. Поэтому нам нужно рассмотреть вопрос финансирования общественного транспорта.
Давайте посмотрим, каковы возможности государства по его поддержанию и как можно улучшить его качество. Также важно рассмотреть вопрос о том, могут ли пассажиры вносить больший вклад в общественный транспорт, поскольку опрос показал, что 94 процента людей, пользующихся общественным транспортом, ответили, что считают цену сдерживающим развитие фактором.
Это вопрос для обсуждения, и его, безусловно, необходимо обсудить с местными сообществами, но если мы сможем обеспечить лучшее качество и люди действительно будут готовы за это платить, то я думаю, что это будет одним из решений, которое определенно поможет нашей системе общественного транспорта.
- Принятое в последнюю минуту решение предыдущего министра о выделении денег на железную дорогу в Хаапсалу теперь отменено. Можно ли из этого сделать вывод, что у нового правительства нет планов относительно Хаапсалуской железной дороги?
- Программная позиция «Эстонии 200» заключается в том, что нам необходимо подумать о том, как мы можем привести Эстонию в XXI век. Частью этого, безусловно, являются транспортные возможности, их модернизация, и движение поездов в направлении Хаапсалу является одной из таких возможностей.
Однако строительство нескольких километров железной дороги не является полным решением. На самом деле, проект железной дороги Хаапсалу уже обсуждался публично, но я не видел в нем комплексного и устойчивого решения. Эту железную дорогу можно построить, но по ней должны ходить поезда.
- Я так понимаю, что нынешнее правительство не предусматривает специальных представителей для различных регионов, но какие населенные пункты, по вашему мнению, требуют особого внимания со стороны правительства?
- Когда мы говорим о региональных особенностях, очень важно, чтобы мы могли сотрудничать с местным уровнем власти во всех регионах, чтобы эти регионы развивались. Ида-Вирумаа исторически был регионом, где существовали особые интересы.
- Несколько лет назад у нас была кампания по переселению как можно большего числа госслужащих из Таллина, во время урезаний представительство государства на местах снова начало сокращаться. Может ли ситуация, которая существует сегодня, сохраняться еще какое-то время?
- У нас также есть возможность работать удаленно, то есть жить подальше от рабочего места. Я считаю, что люди имеют право жить там, где они хотят. Государство не может насильно указывать людям, где им следует жить. В то же время наличие там рабочих мест очень важно. Создание рабочих мест за пределами Харьюмаа, безусловно, является одним из способов поддержания жизни местных сообществ и привлечения туда активных и умных людей.
- В вашей зоне ответственности также находится довольно крупная и важная компания Omniva. Каковы ваши планы на этот счет? Будет ли Omniva приватизирована?
- Omniva необходима государству, чтобы мы могли гарантировать почтовую связь по всей Эстонии. Таким образом, вы сможете получать почту и периодические издания пять дней в неделю. Именно поэтому работает Omniva.
Это обходится дорого, поскольку писем отправляется все меньше и меньше. Многие вещи перешли на электронный формат, а Omniva по-прежнему остается лидером на рынке почтовых автоматов в странах Балтии. К сожалению, цель этого посылочного автомата - использовать доход, получаемый от его работы, для разноса писем.
Людям очень важно иметь услугу почтальона, и Omniva должна это обеспечить. Как только это будет гарантировано, мы сможем начать думать о том, что будет с Omniva дальше. Либо привлечь стратегического партнера, либо вывести компанию на биржу. Однако самое главное, что должна обеспечиваться главная задача - возможность читать газеты и получать письма на дому.