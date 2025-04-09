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Нуждающиеся в психологической поддержке нарвитяне смогут получить ее практически бесплатно

По словам женщины, она уже несколько дней чувствует себя очень плохо, и визит к психологу помог бы ей снова обрести опору.
По словам женщины, она уже несколько дней чувствует себя очень плохо, и визит к психологу помог бы ей снова обрести опору. Фото: Photo by SHVETS production from Pexels: https://www.pexels.com/photo/crop-counselor-writing-in-diary-while-talking-to-patient-7176323/

Жители Нарвы могут ходатайствовать о получении финансовой поддержки на психологическую помощь, пишет «Нарвская газета»​.

Взрослые и дети, зарегистрированные и проживающие в Нарве, смогут получить поддержку для психологического, кризисного, семейного консультирования и семейной терапии.

Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета - на реализацию этой инициативы в бюджет Нарвы на 2025 год направлено 86 288 евро, но в некоторых случаях потребуется личный вклад получателя услуги.

Жители Нарвы смогут получить до десяти сеансов в год, каждый продолжительностью до 90 минут; услуги должны быть оказаны в течение шести месяцев с момента первого сеанса.

Для получения помощи необходимо обратиться в Департамент социальной помощи Нарвы (ул. Мальми, 5) с заявлением и при необходимости предоставить дополнительные документы.

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