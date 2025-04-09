Нуждающиеся в психологической поддержке нарвитяне смогут получить ее практически бесплатно

Жители Нарвы могут ходатайствовать о получении финансовой поддержки на психологическую помощь, пишет «Нарвская газета».
Взрослые и дети, зарегистрированные и проживающие в Нарве, смогут получить поддержку для психологического, кризисного, семейного консультирования и семейной терапии.
Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета - на реализацию этой инициативы в бюджет Нарвы на 2025 год направлено 86 288 евро, но в некоторых случаях потребуется личный вклад получателя услуги.
Жители Нарвы смогут получить до десяти сеансов в год, каждый продолжительностью до 90 минут; услуги должны быть оказаны в течение шести месяцев с момента первого сеанса.
Для получения помощи необходимо обратиться в Департамент социальной помощи Нарвы (ул. Мальми, 5) с заявлением и при необходимости предоставить дополнительные документы.