Нуждающиеся в психологической поддержке нарвитяне смогут получить ее практически бесплатно

Взрослые и дети, зарегистрированные и проживающие в Нарве, смогут получить поддержку для психологического, кризисного, семейного консультирования и семейной терапии.

Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета - на реализацию этой инициативы в бюджет Нарвы на 2025 год направлено 86 288 евро, но в некоторых случаях потребуется личный вклад получателя услуги.

Жители Нарвы смогут получить до десяти сеансов в год, каждый продолжительностью до 90 минут; услуги должны быть оказаны в течение шести месяцев с момента первого сеанса.