Американский генерал выступил против вывода войск из Восточной Европы

«Мой совет - сохранить численность войск на текущем уровне», - заявил Каволи на заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей США 3 апреля, подчеркнув, что он последовательно рекомендует поддерживать число американских войск в Европе на том же уровне с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Politico.