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Американский генерал выступил против вывода войск из Восточной Европы

Генерал Кристофер Каволи.
Генерал Кристофер Каволи. Фото: STEPHANIE LECOCQ / EPA

Главнокомандующий войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи выразил несогласие с возможным планом администрации США вывести войска из Европы.

«Мой совет - сохранить численность войск на текущем уровне», - заявил Каволи на заседании комитета по вооруженным силам Палаты представителей США 3 апреля, подчеркнув, что он последовательно рекомендует поддерживать число американских войск в Европе на том же уровне с февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Politico.

По данным генерала, который также является верховным главнокомандующим войск НАТО в Европе, численность американских военных сократилась с более чем 100 000 до 80 000 с начала конфликта в Украине, сообщает Reuters.

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