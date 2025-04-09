ФОТО После критической статьи под окнами журналиста появился автомобиль

На нем приехал Лаури Лиги, бывший руководитель отдела продаж Audi, который теперь работает директором двух брендов в компании Auto-Bon Baltic и больше не связан с Audi. Лиги, прочитав статью Керсна, спросил его, предложил ли его бывший работодатель заменить автомобиль с неисправной электроникой.