ФОТО После критической статьи под окнами журналиста появился автомобиль

Три дня спустя после того, как телеведущий Вахур Керсна опубликовал в Postimees статью о судьбе Tesla и рассказал о своем опыте с неисправным электрическим автомобилем Audi, под его окнами в Кадриорге появился французский автомобиль.
На нем приехал Лаури Лиги, бывший руководитель отдела продаж Audi, который теперь работает директором двух брендов в компании Auto-Bon Baltic и больше не связан с Audi. Лиги, прочитав статью Керсна, спросил его, предложил ли его бывший работодатель заменить автомобиль с неисправной электроникой.