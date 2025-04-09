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ФОТО После критической статьи под окнами журналиста появился автомобиль

Перевод: Валерия Ермакова

Три дня спустя после того, как телеведущий Вахур Керсна опубликовал в Postimees статью о судьбе Tesla и рассказал о своем опыте с неисправным электрическим автомобилем Audi, под его окнами в Кадриорге появился французский автомобиль.

На нем приехал Лаури Лиги, бывший руководитель отдела продаж Audi, который теперь работает директором двух брендов в компании Auto-Bon Baltic и больше не связан с Audi. Лиги, прочитав статью Керсна, спросил его, предложил ли его бывший работодатель заменить автомобиль с неисправной электроникой.

Лиги оставил Керсна электрический Peugeot 5008 на семь мест с пробегом пять тысяч километров и предложил ему пользоваться этим автомобилем, пока сервисный центр Audi Reval Auto не решит проблемы с его электромобилем.

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