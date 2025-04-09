В Германии отменят возможность получить гражданство за три года

При этом возможность получить немецкий паспорт за пять лет коалиция решила сохранить.

Deutsche Welle также отмечает, что коалиция может ужесточить миграционное законодательство. В частности, предлагается более активно высылать из страны нелегальных мигрантов, сохранить усиленный пограничный контроль и расширить список стран, чьи граждане не могут претендовать на убежище в Германии.