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В Германии отменят возможность получить гражданство за три года

Фото статьи
Фото: qz.com

Представители консервативного блока ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в ходе коалиционных переговоров договорились, что отменят возможность получения немецкого гражданства за три года (так называемую турбонатурализацию), пишет «​Медуза» со ссылкой на Die Zeit.

При этом возможность получить немецкий паспорт за пять лет коалиция решила сохранить.

Deutsche Welle также отмечает, что коалиция может ужесточить миграционное законодательство. В частности, предлагается более активно высылать из страны нелегальных мигрантов, сохранить усиленный пограничный контроль и расширить список стран, чьи граждане не могут претендовать на убежище в Германии.

  • В январе 2024 года парламент Германии одобрил изменения в закон о немецком гражданстве, которые упрощают его получение. Вместо восьми лет гражданство можно получить за пять лет проживания в стране. Кроме того, в отдельных случаях есть возможность получить паспорт Германии, прожив в стране всего три года. Речь идет о наличии «особых интеграционных успехов» - уровне владения языком С1 (выше только C2) и общественной активности, например, участия в различных объединениях и ассоциациях. Претенденты на паспорт Германии также должны финансово обеспечивать себя и членов своей семьи самостоятельно, не завися от государственных социальных выплат.
  • Изменения закона о гражданстве действуют с 1 июня 2024 года.
  • 9 апреля было объявлено, что блок ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия договорились о формировании правящей коалиции. ХДС/ХСС занял первое место на досрочных выборах в бундестаг, прошедших в феврале. Второе место заняла ультраправая партия «Альтернатива для Германии», а Социал-демократическая партия стала третьей.
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