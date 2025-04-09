Обанкротившийся развлекательный центр выставлен на аукцион

Банкротный управляющий выставил на публичный аукцион развлекательный центр WOW в Курессааре с начальной ценой в 4,1 миллиона евро.

Продается участок площадью 8231 квадратный метр по адресу Мерикотка, 1, на котором расположен двухэтажный развлекательный комплекс, построенный в 2019–2020 годах. Общая полезная площадь составляет 3802,1 квадратных метра, включая торговые, развлекательные и спортивные помещения. Комплекс имеет действующее разрешение на использование с 2020 года.

Вместе с недвижимостью на продажу выставлены аттракционы для семейного отдыха, мебель и другое оборудование. Однако солнечная электростанция мощностью 198 кВт, установленная на крыше, а также кухонное оборудование кафе не включены в список имущества, которое будет распродано в рамках банкротства.​

На участке размещены несколько действующих арендаторов. Например, спортивные помещения арендует компания 24-7Fitnessklubi OÜ, с которой договор истекает в июле 2025 года. Самый долгосрочный договор аренды заключен с Korberi OÜ и действует до 2035 года. Договор с Tänavastuudio OÜ завершен, и помещения освобождены, а у Tulik Events OÜ нет арендуемых площадей.

В соответствии с законом, новый собственник недвижимости, ставший владельцем через процедуру банкротства, вправе расторгнуть договоры аренды, уведомив арендаторов за три месяца. Все обременения, зарегистрированные в земельной книге, включая аренду, найм и ипотеку, будут аннулированы по заявлению банкротного управляющего после успешного завершения аукциона.

На объект наложены значительные ипотечные обременения. Четыре ипотеки в пользу Maaelu Edendamise Sihtasutus составляют около 3,75 миллиона евро. Также зарегистрированы три ипотеки в пользу Korberi OÜ на сумму 1,6 миллиона евро. Кроме того, имеется судебная ипотека на сумму 1,63 миллиона евро в пользу Эстонской Республики, связанная с уголовным делом.

30 января прошлого года Postimees сообщил, что компания-владелец центра WOW, возглавляемая предпринимателем Туллио Либликом, планировала пройти через процесс санации на фоне расследования по делу о мошенничестве.

5 мая 2021 года Postimees сообщил, что центральная криминальная полиция уже второй день проводит обыски на Сааремаа в связи с проектом центра WOW.

«Могу подтвердить, что вчера и сегодня сотрудники центральной криминальной полиции действовали на Сааремаа в рамках уголовного дела, где проверяется подозрение в мошенничестве», - рассказала представитель прокуратуры Лийви Рейнхольд Postimees.