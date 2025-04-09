Страны ЕС согласовали первые ответные сборы на товары из США

В ходе торгового конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа страны Евросоюза согласовали первые ответные пошлины на американский импорт. В среду, 9 апреля, на заседании в Брюсселе представители стран ЕС одобрили подготовленный Еврокомиссией список товаров из США, которые в ближайшие недели будут поэтапно облагаться дополнительными торговыми сборами.

В список вошли продукция из стали и текстиля, косметика, кукуруза, соевые бобы и птица. «Эти контрмеры могут быть приостановлены в любое время, если США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров», - указала Еврокомиссия.

В Брюсселе предпочли бы найти решение на переговорах

В заявлении Еврокомиссии также отмечается, что Евросоюз «однозначно предпочел бы найти сбалансированное и взаимовыгодное решение путем переговоров с США». «ЕС считает пошлины США неоправданными и вредными, поскольку они наносят ущерб обеим сторонам и мировой экономике», - добавили в Брюсселе.

Ожидается, что первые ответные пошлины вступят в силу 15 апреля. Этот список будет включать категории американских товаров, которые уже облагались дополнительными сборами в ходе торгового конфликта с США во время первого президентского срока Трампа - среди прочего джинсы и мотоциклы Harley-Davidson. Большинство других пошлин, согласно планам, вступят в силу с середины мая, а некоторые другие, в частности, на миндаль - в декабре.

Данное решение является ответной реакцией ЕС на введенные Трампом надбавки на импорт стали и алюминия из Евросоюза, которые действуют с середины марта. Кроме того, Брюссель готовит дальнейшие решения в ответ на масштабные пошлины США, вступившие в силу 8 апреля.