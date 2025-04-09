Министерство о принятых поправках к закону: русскую православную традицию никто запрещать не собирается

По словам министра внутренних дел Игоря Таро, законопроект уточняет правила управления религиозными объединениями и, например, ограничивает их экономические связи с любыми религиозными структурами, связанными с правительствами враждебных по отношению к Эстонии государств.

«Для Эстонского государства первостепенно обеспечить безопасность и конституционный порядок, и гарантировать живущим здесь людям мир и спокойствие. Мы обеспечим и дальнейшее сохранение свободы вероисповедания, а также то, чтобы в будущем религию нельзя было использовать против нашего государства и народа. В изменившейся ситуации с безопасностью у действующих в Эстонии структур нет другого пути, кроме как разорвать связи с Московским патриархатом и освободиться от кремлевских нарративов и влияния», - сказал Таро.

Согласно законопроекту, действующая в Эстонии церковь, монастырь или иное религиозное объединение не может в своей деятельности руководствоваться или быть связана уставом, другими основополагающими документами или экономически с руководящим органом, духовным центром, духовным лидером или объединением, находящимся за рубежом и представляющим угрозу безопасности Эстонии, общественному или конституционному порядку. Такая угроза может выражаться, например, в призывах к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддержке военной агрессии.

Также законопроект уточняет, кто может служить духовным лицом в Эстонии.