Министерство о принятых поправках к закону: русскую православную традицию никто запрещать не собирается

В Рийгикогу в среду прошло третье чтение законопроекта о внесении изменений в Закон о церквях и приходах. Цель законопроекта - уточнить действующие регуляции с учетом ранее выявленных проблем, растущего разнообразия религиозных объединений, а также рисков для безопасности, связанных с радикализацией религии и ее использованием в политических целях.
По словам министра внутренних дел Игоря Таро, законопроект уточняет правила управления религиозными объединениями и, например, ограничивает их экономические связи с любыми религиозными структурами, связанными с правительствами враждебных по отношению к Эстонии государств.
«Для Эстонского государства первостепенно обеспечить безопасность и конституционный порядок, и гарантировать живущим здесь людям мир и спокойствие. Мы обеспечим и дальнейшее сохранение свободы вероисповедания, а также то, чтобы в будущем религию нельзя было использовать против нашего государства и народа. В изменившейся ситуации с безопасностью у действующих в Эстонии структур нет другого пути, кроме как разорвать связи с Московским патриархатом и освободиться от кремлевских нарративов и влияния», - сказал Таро.
Согласно законопроекту, действующая в Эстонии церковь, монастырь или иное религиозное объединение не может в своей деятельности руководствоваться или быть связана уставом, другими основополагающими документами или экономически с руководящим органом, духовным центром, духовным лидером или объединением, находящимся за рубежом и представляющим угрозу безопасности Эстонии, общественному или конституционному порядку. Такая угроза может выражаться, например, в призывах к войне, террористическим преступлениям, насилию или поддержке военной агрессии.
Также законопроект уточняет, кто может служить духовным лицом в Эстонии.
«Согласно закону, духовным лицом не может быть человек, которому по какой-либо причине запрещено проживание или пребывание в Эстонии. Очевидно, что религиозной организацией и ее последователями в Эстонии не может руководить или служить человек, которому по соображениям безопасности мы не позволяем находиться в стране», - отметил Таро.
Как в Законе о церквях и приходах 1993 года, так и в законе, принятом сегодня, работа духовным лицом связана с правом голоса на муниципальных выборах.
«Последнее изменение в Конституции затронуло избирательные права граждан третьих стран и лиц с неопределенным гражданством. Поэтому необходимо внести изменения в соответствующие положения Закона о церквях и приходах, чтобы гарантировать, что законопослушные и лояльные Эстонии граждане третьих стран смогут продолжать работать духовными лицами в нашей стране», - добавил Таро. Эти изменения планируется внести в рамках обсуждаемого в Конституционной комиссии законопроекта, касающегося также Закона о выборах в органы местного самоуправления.
По словам вице-президента Совета церквей Эстонии, епископа Филиппа Журдана, в процессе рассмотрения изменений в Закон о церквях и приходах государство вело откровенный диалог с церквями, прислушивалось к предложениям и озабоченностям, высказанным Советом церквей, и стремилось найти им решение.
Далее законопроект будет передан в Канцелярию Президента Республики, где глава государства примет решение о его обнародовании. Церквям, приходам и монастырям, которым необходимо привести свои уставы и принципы деятельности в соответствие с законом, предоставляется переходный период в два месяца.
В процессе, предшествующем изменениям в законе, Министерство внутренних дел вело активный диалог как с непосредственно подчиняющимся Московскому патриарху Пюхтицким монастырем, так и с недавно сменившей название Эстонской Христианской Православной Церковью (ранее ЭПЦ МП) и ее приходами.
«Переговоры и просьбы порвать связь с Москвой ведутся с начала агрессивной войны Российской Федерации в 2022 году. Это деликатная тема, и государство проявляло здесь большое терпение. Мы дали учреждениям время доказать своими действиями, что они не хотят представлять государство-агрессора в Эстонии, однако никаких реальных изменений ни церковь, подчиняющаяся Московскому патриарху, ни монастырь осуществить не захотели», - отметил министр.
Законопроект не изменяет основополагающего принципа, согласно которому решение о принудительном прекращении деятельности религиозного объединения принимает суд. Изменения в Закон о церквях и приходах не приведут к автоматическому закрытию ни одной церкви или, к примеру, запрету русской православной традиции в Эстонии. После обнародования закона представители Министерства внутренних дел встретятся со всеми приходами, которых касается законопроект.