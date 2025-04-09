Литва предлагает на время учений РФ увеличить войска НАТО в регионе

«Нам придется наблюдать за всем этим и реагировать. Реагировать - это значит не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе. НАТО должно сделать то же самое по зеркальному принципу, наш месседж повторялся много раз: чтобы Россия не создала себе благоприятных условий и обстоятельств для каких-то оппортунистических действий», - заявил глава литовской дипломатии в эфире радио LRT в среду.

По словам Будриса, Альянс будет контролировать численность российских войск, направляемых для участия в учениях на территорию Беларуси, а также действия, предпринимаемые до и во время учений.

«Исходя из этого, мы сможем сделать выводы о том, к чему готовится Россия - повысить ли оперативную совместимость с Беларусью, как это делалось ранее, или отработать определенные уроки, полученные в Украине, с другими силами, посмотреть, как это направить на НАТО, послать ли нам мощный сигнал или же подготовиться к другим возможным сценариям», - сказал министр.

По его словам, Литва и другие страны региона «привлекли внимание союзников» в связи с предстоящими осенью учениями. Будрис также отметил, что Вильнюс и другие столицы стран Балтии готовы немедленно отреагировать на возможные провокации, непреднамеренные инциденты или иные действия.