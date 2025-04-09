Трамп поднял тарифы для Китая до 125%. В отношении остальных стран введена отсрочка и низкий тариф

США повышают торговые пошлины на товары из Китая со 104 до 125%, объявил Дональд Трамп. В отношении других стран на три месяца вводится 10-процентный тариф на импорт. Об этом пишет «Русская служба Би-би-си».
«В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые США с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя и неприемлемо», - написал он в своей соцсети Truth Social.
Он также заявил, что более 75 стран обратились к США с просьбой провести переговоры по тарифам, и в отношении этих стран введена отсрочка, эта мера также вступает в силу немедленно и будет действовать 90 дней.
«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенное снижение взаимного тарифа в течение этого периода на 10%», - добавил американский лидер.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что пошлины в размере 10% будут действовать для всех стран, кроме Китая.
По ее словам, более 75 стран обратились к Трампу с предложением о переговорах, и в Вашингтоне были потрясены количеством запросов.
Министр торговли США Говард Лютник написал в соцсетях, что он находился в комнате, когда президент США Дональд Трамп написал «один из самых необычных постов в Truth Social за время своего президентства»
«Мир готов работать с президентом Трампом, чтобы исправить глобальную торговлю, а Китай выбрал противоположный путь», - заявил Лютник.
На фоне заявления Трампа американские индексы начали расти.
Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку
Накануне Пекин заявил, что будет «бороться до конца», и ввел ответные пошлины на американские товары в размере 34%, а в среду Министерство финансов Китая объявило о введении дополнительных 84-процентных тарифов на все товары, импортируемые из США. Они вступят в силу 10 апреля.
В заявлении Пекина подчеркивается, что США не смогут решить такие проблемы, как дефицит торгового баланса и «недостаточная конкурентоспособность промышленности» с помощью тарифных мер.
Одновременно Китай заявил, что всегда считал китайско-американские торговые отношения «взаимовыгодными», наличие трений между торговыми партнерами - естественным, и готов к диалогу с Вашингтоном, чтобы разрешить противоречия.
Трамп переходит к торговой войне с Китаем
Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке
После недели рыночных потрясений Дональд Трамп отменяет свои амбициозные тарифные планы.
Перестройка глобального экономического порядка приостановлена, по крайней мере, пока, и обещанный золотой век американского производства придется подождать.
Неясно, было ли это планом Трампа с самого начала или реакцией на панику инвесторов и растущее общественное неодобрение. В конце концов, это не имеет значения.
Реальность такова, что США делают приятное странам, которые сдерживают свой ответный торговый огонь, позволяя фондовому рынку отскочить назад и склоняясь к торговой войне с Китаем.
Это будет иметь глобальные экономические последствия, но в большей степени соответствует американской внешней политике последнего времени, в том числе при президенте-демократе Джо Байдене, которая была направлена на сдерживание китайских амбиций.
Однако большой вопрос заключается в том, не сделают ли действия Трампа за последнюю неделю эту стратегию более трудной для реализации.