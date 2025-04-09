Трамп поднял тарифы для Китая до 125%. В отношении остальных стран введена отсрочка и низкий тариф

«В связи с неуважением, которое Китай проявляет к мировым рынкам, я поднимаю тарифы, взимаемые США с Китая, до 125%, с немедленным вступлением в силу. В какой-то момент, надеюсь, в ближайшем будущем, Китай поймет, что обдирать США и другие страны больше нельзя и неприемлемо», - написал он в своей соцсети Truth Social.

Он также заявил, что более 75 стран обратились к США с просьбой провести переговоры по тарифам, и в отношении этих стран введена отсрочка, эта мера также вступает в силу немедленно и будет действовать 90 дней.

«Я санкционировал 90-дневную паузу и существенное снижение взаимного тарифа в течение этого периода на 10%», - добавил американский лидер.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уточнила, что пошлины в размере 10% будут действовать для всех стран, кроме Китая.

По ее словам, более 75 стран обратились к Трампу с предложением о переговорах, и в Вашингтоне были потрясены количеством запросов.

Министр торговли США Говард Лютник написал в соцсетях, что он находился в комнате, когда президент США Дональд Трамп написал «один из самых необычных постов в Truth Social за время своего президентства»

«Мир готов работать с президентом Трампом, чтобы исправить глобальную торговлю, а Китай выбрал противоположный путь», - заявил Лютник.