– Все это бесплатно? И, как обычно, все группы переполнены?

– Конечно, услуги Фонда интеграции – бесплатные. У нас есть разные курсы, и на них можно попасть. Например, в данный момент есть места в группах, набираемых через портал Settle in Estonia. Там есть места для новых жителей Эстонии, лиц с международной и временной защитой. Зарегистрироваться можно даже сейчас.

Осенью мы опять откроем курсы и для постоянных жителей. На самом деле, если человек заинтересован, то в течение какого-то времени он обычно попадает на курсы. Можно пройти консультацию, выразить заинтересованность. Потом мы делаем таким людям предложение.

Почему не всегда это происходит быстро? Причина в том, что в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы человек, начавший этот путь и успешно освоивший язык на уровень А1 и А2, получил возможность пройти весь путь до уровня B1.

На основании исследования в отношении лиц с неопределенным гражданством мы обсуждаем с МВД и другими партнерами возможности упрощения процесса ходатайства о гражданстве. Например, можно было бы пересмотреть форму подачи заявления на гражданство, упростить подготовку к экзаменам.