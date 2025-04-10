Фонд интеграции отметил 27 лет с момента основания. Насколько изменился за это время подход к процессам сближения и взаимодействия в обществе? Стала ли интеграция двухсторонней? Как повлияют недавние решения Рийгикогу по негражданам и церкви на настроения в обществе?
На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев.
Выдержки из беседы:
– Фонду исполнилось 27 лет, и мы снова и снова говорим об интеграции. Почему этот вопрос до сих пор не снят с повестки дня?
– Если говорить о постоянных жителях Эстонии, то интеграция касается десятков и сотен тысяч людей. Эти процессы происходят достаточно медленно – уходят годы, иногда даже меняются поколения. И все же мы видим, что многие из тех, кто родился и вырос в Эстонии, получил здесь образование, успешно интегрировались в общество.
Во-вторых, Эстония в последние годы является страной, куда приезжают больше людей, чем отсюда уезжает. Новые жители вливаются со всех концов мира. И для них процесс интеграции только начинается. Практически с нуля. Это и беженцы, и студенты, и трудовые мигранты. Им приходится проходить программу адаптации, изучать эстонский язык. Это означает, что и через 10 лет, и через 20 лет мы все равно будем говорить о интеграции тех, кто сюда приезжает.
– Как отразятся на сплочении общества недавние решения Рийгикогу по негражданам и церкви?
– Конечно, подобные решения влияют на людей. Мы видим первую реакцию в соцсетях и СМИ. Есть люди, которые обиделись на государство и не чувствуют себя безопасно или стали менее уверены в своем будущем, чем до этого. Общую картину настроений в обществе мы увидим, когда пройдут местные выборы. Станет понятно, как поведут себя наши жители.
Кроме того, в следующем году опять появится мониторинг интеграции, который проводится на протяжении 20 лет. Мы увидим общую тенденцию – как решения Рийгикогу повлияли на сплоченность общества и что изменилось.
Сейчас важно, что государство, общество и каждый из нас будем делать дальше. Как сказал президент Алар Карис, важно, чтобы в свете этих решений люди не считали себя исключенными из общества, и их не рассматривали как угрозу.
Это важно показать. Нужно поддержать всех тех, кто сегодня хочет получить эстонское гражданство и пройти этот путь. Согласно мониторингу интеграции, 50% граждан РФ в Эстонии хотели бы получить эстонское гражданство.
В феврале вышло исследование на тему лиц с неопределенным гражданством. Выяснилось, что 65% опрошенных готовы ходатайствовать о гражданстве Эстонии, и почти 80% опрошенных хотели бы его получить.
Речь идет о десятках тысяч людей. Многие из них этот процесс уже начали, многие идут по этому пути, многие думают об этом. Часть людей когда-то пытались, но у них что-то не получилось. И сейчас снова встал этот вопрос.
Я вижу задачу фонда в том, чтобы поддержать этих людей. Мы направим основные усилия на то, чтобы как можно больше желающих получить эстонское гражданство прошли этот путь и получили всестороннюю поддержку.
Например, с прошлого года фонд предоставляет курсы эстонского языка от начального уровня до B1. Мы увеличили объем этого курса, чтобы люди могли быстрее достигать нужного уровня и успешно сдавать экзамен.
– Все это бесплатно? И, как обычно, все группы переполнены?
– Конечно, услуги Фонда интеграции – бесплатные. У нас есть разные курсы, и на них можно попасть. Например, в данный момент есть места в группах, набираемых через портал Settle in Estonia. Там есть места для новых жителей Эстонии, лиц с международной и временной защитой. Зарегистрироваться можно даже сейчас.
Осенью мы опять откроем курсы и для постоянных жителей. На самом деле, если человек заинтересован, то в течение какого-то времени он обычно попадает на курсы. Можно пройти консультацию, выразить заинтересованность. Потом мы делаем таким людям предложение.
Почему не всегда это происходит быстро? Причина в том, что в первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы человек, начавший этот путь и успешно освоивший язык на уровень А1 и А2, получил возможность пройти весь путь до уровня B1.
На основании исследования в отношении лиц с неопределенным гражданством мы обсуждаем с МВД и другими партнерами возможности упрощения процесса ходатайства о гражданстве. Например, можно было бы пересмотреть форму подачи заявления на гражданство, упростить подготовку к экзаменам.
Сейчас мы говорим о ситуации, когда более 100 тысяч постоянных жителей Эстонии не имеют гражданства и не могут выбирать своих представителей в парламент. Важно, чтобы мы всех людей поддержали, и ситуация изменилась. Ведь возможность иметь гражданство, выбирать представителей в парламент, где принимаются важные для страны решения, – это ценность.
– Придаст ли уверенности населению решение парламента о лишении права голоса на местных выборах сначала граждан третьих стран, а потом и серопаспортников?
– Думаю, что решение повлияет на людей по-разному. Возможно, часть из них решит, что хочет сдать на гражданство и пройти этот путь. И здесь важно, чтобы мы их поддержали. И, конечно же, важно вовлекать людей в общественную жизнь и в жизнь местных сообществ.
– Вы отметили, что индикатором настроений станут ближайшие муниципальные выборы, которые пройдут 19 октября. Что они могут отразить?
– Ну, для этого есть политологи. Разные риски обсуждались в парламенте, когда рассматривался законопроект. Насколько они реализуются, покажет время. Но в целом, если говорить о моем представлении будущего, то хотелось бы, чтобы в каждой парламентской партии присутствовали сильные политики с неродным эстонским. Важно, чтобы все партии были заинтересованы во всех жителях Эстонии.
Подробнее в повторе!
- Как отразится на сплочении общества срочное изменение Конституции и лишение неграждан права голоса?
- Ускорил ли интеграцию переход на эстонский язык обучения?
- Появятся ли новые акценты в работе фонда?
- Правительство говорит о необходимости привлечения рабочей силы из-за рубежа. Что это будет означать для интеграции?
- Какие проблемы являются наиболее острыми?
Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja