Студия Postimees: новые акценты в работе Фонда интеграции? В студии – Дмитрий Московцев

Фонд интеграции отметил 27 лет с момента основания. Насколько изменился за это время подход к процессам сближения и взаимодействия в обществе? Стала ли интеграция двухсторонней? Как повлияют недавние решения Рийгикогу по негражданам и церкви на настроения в обществе?