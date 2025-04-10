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Студия Postimees: новые акценты в работе Фонда интеграции? В студии – Дмитрий Московцев

Фонд интеграции отметил 27 лет с момента основания. Насколько изменился за это время подход к процессам сближения и взаимодействия в обществе? Стала ли интеграция двухсторонней? Как повлияют недавние решения Рийгикогу по негражданам и церкви на настроения в обществе?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев. Следите за беседой в 11:00!

  • Как отразится на сплочении общества срочное изменение Конституции и лишение неграждан права голоса?
  • Ускорил ли интеграцию переход на эстонский язык обучения? 
  • Появятся ли новые акценты в работе фонда?
  • Правительство говорит о необходимости привлечения рабочей силы из-за рубежа. Что это будет означать для интеграции?
  • Какие проблемы являются наиболее острыми?
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