Студия Postimees: новые акценты в работе Фонда интеграции? В студии – Дмитрий Московцев

Фонд интеграции отметил 27 лет с момента основания. Насколько изменился за это время подход к процессам сближения и взаимодействия в обществе? Стала ли интеграция двухсторонней? Как повлияют недавние решения Рийгикогу по негражданам и церкви на настроения в обществе?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире директор Фонда интеграции Дмитрий Московцев. Следите за беседой в 11:00!
- Как отразится на сплочении общества срочное изменение Конституции и лишение неграждан права голоса?
- Ускорил ли интеграцию переход на эстонский язык обучения?
- Появятся ли новые акценты в работе фонда?
- Правительство говорит о необходимости привлечения рабочей силы из-за рубежа. Что это будет означать для интеграции?
- Какие проблемы являются наиболее острыми?