Елена Вяльбе: ждем положительного решения и готовимся к Олимпиаде!

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила надежду в общении с отечественными СМИ, что российские лыжники вскоре смогут вернуться на международную арену, включая зимнюю Олимпиаду в Милане-Кортине, которая пройдет в следующем году.
Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказала о том, что тренеры часто спрашивают ее, как будет развиваться лыжная жизнь страны после возвращения на международную арену. «Я отвечаю, что все останется точно так же, как и в последние два года. Если нас туда вновь допустят, лучшие отправятся на этапы Кубка мира. У нас всегда была ротация, и у нас хватает высококлассных лыжников для участия во внутренних соревнованиях в России. Надеюсь, что мы сможем продолжать все то, что делали в последние два-три года», - сказала Вяльбе.
Затем был задан вопрос, который волнует всех больше всего: как обстоят дела с допуском на этапы Кубка мира и Олимпийские игры.
«Мы ожидаем решения совета Международной федерации лыжного спорта (FIS), они соберутся 16 апреля. Возможно, в случае отрицательного ответа вопрос будет вынесен на обсуждение конгресса FIS в начале июня. В совете FIS очень сложно добиться положительного решения», - отметила Вяльбе.
«Надеемся на лучшее, в любом случае готовимся к Олимпиаде!» - заявила Вяльбе.