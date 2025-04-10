Елена Вяльбе: ждем положительного решения и готовимся к Олимпиаде!

Вяльбе в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказала о том, что тренеры часто спрашивают ее, как будет развиваться лыжная жизнь страны после возвращения на международную арену. «Я отвечаю, что все останется точно так же, как и в последние два года. Если нас туда вновь допустят, лучшие отправятся на этапы Кубка мира. У нас всегда была ротация, и у нас хватает высококлассных лыжников для участия во внутренних соревнованиях в России. Надеюсь, что мы сможем продолжать все то, что делали в последние два-три года», - сказала Вяльбе.