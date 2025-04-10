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Представители АЗС: в ближайшее время цена на бензин может опуститься

Редактор: rus.postimees.ee
Топливо.
Топливо. Фото: Peeter Lilleväli

На фоне торговой войны между США и Китаем цена не нефть продолжает снижаться: накануне она упала еще на 4%, опустившись ниже отметки 60 долларов. На эстонских автозаправках снижение цен менее заметно, но продавцы топлива обещают, что оно все же дойдет и до потребителей, пишет Rus.ERR.

«В течение этой недели цена уже снизилась примерно на 3,5 цента. Если падение продолжится, то, конечно, и цены на наших заправках тоже пойдут вниз», - сказал представитель Circle K Eest Керт Аадер.

«Учитывая сегодняшнее снижение на мировом рынке, мы можем увидеть цену на бензин на уровне 1,55 евро за литр, а цена на дизель может упасть ниже 1,4 евро», - сказал член правления Terminal Алан Вахт.

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