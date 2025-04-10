Представители АЗС: в ближайшее время цена на бензин может опуститься

На фоне торговой войны между США и Китаем цена не нефть продолжает снижаться: накануне она упала еще на 4%, опустившись ниже отметки 60 долларов. На эстонских автозаправках снижение цен менее заметно, но продавцы топлива обещают, что оно все же дойдет и до потребителей, пишет Rus.ERR.