Михаил Кырварт выступил с заявлением: православие русской традиции не исчезнет из Эстонии

По мнению лидера центристов, изменение Закона о церквях и приходах было инициировано с целью «оторвать» Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ) от Московского патриархата.

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«Причем речь не идет только о выходе из административного подчинения, требуется разрыв канонических связей, которые определяют церковное самосознание. Проще говоря, государство собирается определять, за кого и как можно молиться, а как нельзя», - говорит он.

По словам Кылварта, ЭПХЦ ни раз констатировала свою административную независимость от Московского патриархата, а разрыв канонических связей - это в понимании многих христиан - духовное преступление.

«По сути, от верующих людей требуют совершить тяжкий грех. При этом сами люди не хотят духовно покидать лоно Русской православной церкви и это их конституционное право», - отметил он.

Как считает председатель Центристской партии, для того, чтобы обеспечить безопасность государства и общества в отношениях с религиозными объединениями, вполне достаточно имеющихся положений законодательства, предусматривающих ответственность отдельных лиц и религиозных объединений за свою и только за свою деятельность.

«Министерство внутренних дел не скрывает, что одной из основных целей законотворческого процесса является передача (при необходимости принудительная) приходов ЭПХЦ в подчинение Константинопольского патриархата. Переходы из одной Поместной церкви в другую возможны, но они не должны совершаться с нарушением канонических норм и без взаимного волеизъявления. В данном случае ни одно условие не выполнено. На практике же это может означать долгий и болезненный процесс судопроизводств, принудительных ликвидаций и конфискации имущества», - заявил он.