Михаил Кырварт выступил с заявлением: православие русской традиции не исчезнет из Эстонии

9 апреля Рийгикогу принял в третьем чтении поправки к Закону о церквях и приходах. Председатель Центристской партии Михаил Кылварт заявил на своей странице в Facebook, что православие русской традиции не исчезнет и на территории Эстонии.
По мнению лидера центристов, изменение Закона о церквях и приходах было инициировано с целью «оторвать» Эстонскую православную христианскую церковь (ЭПХЦ) от Московского патриархата.
«Причем речь не идет только о выходе из административного подчинения, требуется разрыв канонических связей, которые определяют церковное самосознание. Проще говоря, государство собирается определять, за кого и как можно молиться, а как нельзя», - говорит он.
По словам Кылварта, ЭПХЦ ни раз констатировала свою административную независимость от Московского патриархата, а разрыв канонических связей - это в понимании многих христиан - духовное преступление.
«По сути, от верующих людей требуют совершить тяжкий грех. При этом сами люди не хотят духовно покидать лоно Русской православной церкви и это их конституционное право», - отметил он.
Как считает председатель Центристской партии, для того, чтобы обеспечить безопасность государства и общества в отношениях с религиозными объединениями, вполне достаточно имеющихся положений законодательства, предусматривающих ответственность отдельных лиц и религиозных объединений за свою и только за свою деятельность.
«Министерство внутренних дел не скрывает, что одной из основных целей законотворческого процесса является передача (при необходимости принудительная) приходов ЭПХЦ в подчинение Константинопольского патриархата. Переходы из одной Поместной церкви в другую возможны, но они не должны совершаться с нарушением канонических норм и без взаимного волеизъявления. В данном случае ни одно условие не выполнено. На практике же это может означать долгий и болезненный процесс судопроизводств, принудительных ликвидаций и конфискации имущества», - заявил он.
«Настоящую веру невозможно задушить законами и репрессиями, история христианства тому подтверждение. Православие русской традиции не исчезнет и на территории Эстонии», - подытожил он.