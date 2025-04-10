КОЛОНКА POSTIMEES Кирпичи для строительства защитного вала Эстонии

Предполагаемый план Соединенных Штатов по выводу десяти тысяч солдат из Восточной Европы вызывает беспокойство, однако еще более тревожит неопределенность, царящая в мире в области безопасности и оборонной политики, где никто не знает, что именно произойдет.
Конечно, можно сказать, что план по выводу десяти тысяч американских солдат пока нигде официально не подтвержден. Однако на него уже отреагировал главнокомандующий войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи. А ведь если бы это был просто беспочвенный слух, генерал такого уровня вряд ли стал бы его комментировать.
Это говорит о том, что такие планы действительно обсуждаются в Пентагоне. И именно поэтому Каволи может оказаться в непростом положении - фактически в противостоянии с руководством Минобороны США. Также глава комитета по обороне парламента Эстонии Калев Стойческу («Ээсти 200»), побывавший в США, подтвердил в интервью Postimees, что Америка сейчас пересматривает, где в мире должны находиться ее войска.
Это может быть так называемая тактика салями со стороны США. Под этим подразумевается, что Америка будет поэтапно сокращать свое присутствие и влияние в Европе, пока от трансатлантического соглашения не останется почти ничего. Однако не стоит исключать и другие варианты развития событий.
Недавно украинская сторона заявила, что на ее территории были замечены двое китайских военнослужащих. Если эта информация подтвердится, станет очевидно, что война в Украине приобрела глобальный характер. В этом случае у США появится веская причина для более активного вмешательства.
До сих пор в Вашингтоне рассматривали войну в Украине и противостояние с Китаем как два отдельных вызова. Однако теперь существует риск их слияния в единый глобальный конфликт. Это означает, что возможное столкновение с Китаем может произойти не в Тайваньском проливе, как предполагалось ранее, а на территории Восточной Европы. В таком контексте вывод американских войск из региона выглядел бы стратегически неоправданным.
Что может предпринять Эстония в нынешней ситуации, когда из Вашингтона почти ежедневно поступают противоречивые сигналы? Она может действовать в рамках собственных возможностей. В условиях неопределенности наихудшей стратегией является бездействие в ожидании прояснения ситуации.
О двух направлениях, в которых Эстония может действовать самостоятельно, рассказал в среду на конференции по экономике, организованной Postimees и адвокатским бюро Tark, бывший канцлер Министерства обороны, а ныне исполнительный директор Frankenburg Technologies Кусти Сальм. Первое - это уверенность в том, что благодаря своей подготовленности и решительности страна способна противостоять России. Второе - создание Балтийского защитного вала, для чего не потребуются огромные финансовые вложения, но который в значительной степени укрепит защиту от возможной агрессии.
Сальм также отметил важность дипломатической работы. Эстония должна продолжать активную внешнюю политику. В нынешних условиях любая информация о намерениях США и других союзников становится крайне ценным ресурсом. Мы не можем позволить себе оставаться пассивными наблюдателями; наоборот, в пределах своих возможностей мы должны стремиться влиять на решения союзников в интересах Эстонии.