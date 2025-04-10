Конечно, можно сказать, что план по выводу десяти тысяч американских солдат пока нигде официально не подтвержден. Однако на него уже отреагировал главнокомандующий войсками США в Европе генерал Кристофер Каволи. А ведь если бы это был просто беспочвенный слух, генерал такого уровня вряд ли стал бы его комментировать.

Это говорит о том, что такие планы действительно обсуждаются в Пентагоне. И именно поэтому Каволи может оказаться в непростом положении - фактически в противостоянии с руководством Минобороны США. Также глава комитета по обороне парламента Эстонии Калев Стойческу («Ээсти 200»), побывавший в США, подтвердил в интервью Postimees, что Америка сейчас пересматривает, где в мире должны находиться ее войска.

Это может быть так называемая тактика салями со стороны США. Под этим подразумевается, что Америка будет поэтапно сокращать свое присутствие и влияние в Европе, пока от трансатлантического соглашения не останется почти ничего. Однако не стоит исключать и другие варианты развития событий.

Недавно украинская сторона заявила, что на ее территории были замечены двое китайских военнослужащих. Если эта информация подтвердится, станет очевидно, что война в Украине приобрела глобальный характер. В этом случае у США появится веская причина для более активного вмешательства.