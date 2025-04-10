Бывшего чемпиона мира по снукеру Грэма Дотта обвиняют в сексуальных преступлениях против детей

Согласно обвинению, Дотт совершил два сексуальных нападения. Первое произошло в районе Глазго в период с 1993 по 1996 год, а второе связано с предполагаемым нападением в период с 2006 по 2010 год. Оба ребенка на тот момент были примерно десятилетнего возраста.

На этой неделе Дотт должен был начать участие в квалификационном турнире чемпионата мира, однако его лицензия была приостановлена Всемирной ассоциацией профессионалов бильярда и снукера (WPBSA).

«WPBSA временно отстранила Грэма Дотта из-за судебного дела в Верховном суде Шотландии, - сообщила организация. - Пока идут судебные разбирательства, WPBSA воздерживается от дальнейших комментариев».