Туристический сектор восстанавливается: популярность Эстонии заметно выросла в ряде стран

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в предприятиях по размещению Эстонии в феврале 2025 года остановилось 110 000 зарубежных и 120 000 местных туристов.

«Число зарубежных туристов увеличилось в годовом сравнении на 3% и достигло уровня февраля 2019 года. В предшествовавшем кризису феврале 2020 года в предприятиях по размещению остановилось все же на 10 000 (8%) зарубежных туристов больше, чем в феврале этого года», - уточнила Лаурмаа.

Местных туристов в феврале было на 2% больше, чем в том же периоде прошлого года. Лаурмаа отметила, что по сравнению с докризисным февралем 2020 года местных туристов в предприятиях по размещению было на 8000 (7%) больше.

Из Финляндии Эстонию посетило около 48 000 туристов, т.е. 43% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. Число размещенных туристов из Латвии составило 18 000 (17%), из Великобритании - около 4500 (4%), из Литвы - более 4100 (4%), из Германии - около 3800 (3%) и из Швеции - 2900 (3%). В годовом сравнении в предприятиях по размещению остановилось на 3% меньше туристов из соседней Финляндии и на 6% больше туристов из Латвии. Эстонию посетило больше туристов из Великобритании, Германии и Швеции, чем в феврале годом ранее.

В феврале из остановившихся в Эстонии зарубежных туристов 78% были на отдыхе, 17% отметили целью своей поездки работу. Из зарубежных туристов 78% предпочли ночевать в Харьюском уезде, далее следовали Пярнуский (11%) и Тартуский (6%) уезды. В Ида-Вируском, Ляэнеском, Ляэне-Вируском, Саареском, Валгаском и Выруском уездах остановилось по 1% зарубежных туристов.

Из остановившихся в предприятиях по размещению местных туристов 72% были на отдыхе, 18% - в рабочей поездке. Больше всего местных туристов остановилось в Харьюском уезде (31%), далее следовали Пярнуский (15%), Ида-Вируский (11%), Тартуский (10%) и Валгаский (8%) уезды.

Туристы провели в предприятиях по размещению в целом около 407 000 ночей, из которых 208 000 ночей провели зарубежные туристы и 199 000 - местные туристы.