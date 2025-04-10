Исследование: молодежь считает изучение специальностей в сфере здравоохранения наиболее перспективным

Если еще несколько лет назад молодые люди в возрасте до 24 лет больше всего ценили изучение дисциплин в сфере информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), то сейчас, согласно недавнему исследованию репутации университетов, проведенному Kantar Emor, на первое место явно вышли дисциплины, связанные со здравоохранением. Тартуский университет по-прежнему считается самым престижным из университетов.

Каждый третий молодой человек порекомендовал бы изучать специальности, связанные со здравоохранением, 29% считают перспективными технические специальности, а каждый пятый рассматривает ИКТ в качестве карьеры. Если рассматривать всех респондентов (в возрасте от 15 до 60 лет), то три основные специальности имеют почти одинаковое количество голосов: 30%, 29% и 29%.

Популярность специальностей в области ИКТ, долгое время занимавших лидирующие позиции, снижается уже несколько лет подряд, и сейчас эта сфера потеряла лидирующие позиции.

«Можно подумать, что растущее использование искусственного интеллекта в обработке данных и программировании является одной из причин снижения популярности ИКТ. В СМИ также появились предположения о снижении спроса на ИТ-специалистов, - прокомментировала Катрин Мэннасте, эксперт по исследованиям в Kantar Emor. - Однако в секторе здравоохранения ситуация скорее противоположная: говорят о нехватке врачей, медсестер, сиделок, фармацевтов и других медицинских работников».

Рекомендации по выбору технических специальностей остаются стабильными среди населения в целом, но в последние годы растут среди молодежи.

Рейтинг репутации университетов за последние годы практически не изменился. Жители Эстонии выше всего оценивают репутацию Тартуского университета, на втором месте - Таллиннский технический университет. Эстонская академия музыки и театра, Эстонский университет естественных наук, Эстонская академия художеств и Таллиннский университет следуют за лидерами с чуть большим отрывом, но в более тесной конкуренции друг с другом.

Исследование также показало, что обучение взрослых остаётся популярным. Каждый пятый эстонец в возрасте 25-60 лет планирует в ближайшие несколько лет получить высшее образование.