«Мы решили нажать на спусковой крючок»: Трамп заявил, что приостановил повышение пошлин «от чистого сердца»

«В последние несколько дней я думал об этом», - сказал Трамп в Овальном кабинете. По его словам, окончательное решение было принято рано утром 9 апреля.

Трамп рассказал, что написал сообщение в соцсети Truth Social о том, что приостанавливает введение повышенных пошлин на 90 дней, не консультируясь с юристами. «У нас не было доступа к ним», - сказал Трамп.

«Мы написали это от чистого сердца. Но это было то, о чем мы говорили в течение определенного периода времени, и мы решили нажать на спусковой крючок, и мы сделали это сегодня, и мы рады этому», - добавил Трамп.

Президент США подготовил сообщение в Truth Social вместе с министром торговли Говардом Лютником и министром финансов Скоттом Бессентом, рассказал, в свою очередь, Лютник.