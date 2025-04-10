Милота зашкаливает Принц Уильям прививает любовь к футболу сыну

Наследник британского престола принц Уильям является большим поклонником футбола и особенно команды «Астон Вилла». Сейчас он прививает любовь к спорту своему сыну Джорджу.
В среду они вместе отправились в Париж, чтобы посмотреть, как местная команда «Сент-Жермен» принимает на стадионе Parc des Princes их любимцев - «Астон Виллу».
Хотя результат матча оказался не слишком приятным - хозяева поля выиграли со счетом 3:1, - можно предположить, что эта поездка сблизила отца и сына.
Принц Уильям никогда не скрывал своей любви к футболу и команде «Астон Вилла». В интервью BBC в 2015 году он подробно объяснил, почему поддерживает именно бирмингемскую команду.
«В школе все мои друзья были фанатами "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но я не хотел просто сливаться с массой. Я хотел болеть за команду из середины таблицы, которая доставляла бы мне больше волнения, больше взлетов и падений», - сказал он в интервью Гари Линекеру.
Первый футбольный матч, который принц помнит, - это полуфинал Кубка Англии 2000 года против «Болтон Уондерерс». «Это было фантастично. Я просто сидел среди болельщиков и наслаждался. Вся эта атмосфера и товарищество заставили меня почувствовать себя действительно частью клуба», - вспоминал он.
Принц Уильям не ограничивается лишь просмотром матчей «Астон Виллы». Он регулярно посещает тренировочную базу команды, чтобы пообщаться с игроками. Также он активно участвует в клубных фанатских форумах, где высказывает свое мнение под псевдонимом.
Будучи страстным любителем футбола, принц Уильям рад, что его сын Джордж также увлекся этим видом спорта. Однако он подчеркивает, что ни разу не навязывал его своему сыну и не собирается делать это с другими своими детьми - Шарлоттой и Луи.