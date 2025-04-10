Милота зашкаливает Принц Уильям прививает любовь к футболу сыну

В среду они вместе отправились в Париж, чтобы посмотреть, как местная команда «Сент-Жермен» принимает на стадионе Parc des Princes их любимцев - «Астон Виллу».

Хотя результат матча оказался не слишком приятным - хозяева поля выиграли со счетом 3:1, - можно предположить, что эта поездка сблизила отца и сына.

Принц Уильям с сыном Джорджем. Фото: Christian Hartmann

Принц Уильям никогда не скрывал своей любви к футболу и команде «Астон Вилла». В интервью BBC в 2015 году он подробно объяснил, почему поддерживает именно бирмингемскую команду.

«В школе все мои друзья были фанатами "Манчестер Юнайтед" и "Челси", но я не хотел просто сливаться с массой. Я хотел болеть за команду из середины таблицы, которая доставляла бы мне больше волнения, больше взлетов и падений», - сказал он в интервью Гари Линекеру.

Первый футбольный матч, который принц помнит, - это полуфинал Кубка Англии 2000 года против «Болтон Уондерерс». «Это было фантастично. Я просто сидел среди болельщиков и наслаждался. Вся эта атмосфера и товарищество заставили меня почувствовать себя действительно частью клуба», - вспоминал он.

Принц Уильям не ограничивается лишь просмотром матчей «Астон Виллы». Он регулярно посещает тренировочную базу команды, чтобы пообщаться с игроками. Также он активно участвует в клубных фанатских форумах, где высказывает свое мнение под псевдонимом.