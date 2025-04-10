МНЕНИЕ Детям вредят старые детсады-развалюхи. Сколько нам еще ждать?

- Почему мы оставили инвестиции в детские сады на заднем плане?
- Мы обязаны обеспечить детям достойное детство - в безопасной и современной среде
- Судя по состоянию зданий 60 - 70-х годов, разумнее было бы их снести и построить новые
Большинство муниципальных детских садов в Мустамяэ было построено в 1960 - 1970-х годах. Сегодня мы сталкиваемся с серьезными вызовами, связанными с их состоянием. Мустамяэ, где расположены 19 детсадов, - это зеркало наших ценностей и приоритетов, пишет старейшина района Мустамяэ Марья-Лийза Вайзер («Отечество»).
Увы, нужно признать: здания, построенные в советское время, устарели морально, физически и технически. Если в школы мы еще худо-бедно инвестируем и обновляем, то дошкольные учреждения остаются в тени.
Проблема не только в фасадах и эстетике. Большинство детсадов не соответствуют современным требованиям - ни по планировке, ни по условиям, ни по среде, в которой должны играть и учиться дети.
Хронически не хватает теплоизоляции и вентиляции. Летом в группах душно, зимой - сыро и холодно. Такая среда не вдохновляет и не укрепляет здоровье, а родители не имеют реальной альтернативы - почти все учреждения в аналогичном состоянии. К тому же в Таллинне местами ощущается и нехватка мест в детсадах.
Мы обязаны обеспечить детям достойное детство - в безопасной и современной среде
Почему мы оставили инвестиции в детские сады на заднем плане? Мы заявляем, что дети - опора языка, культуры и нации. Но при взгляде на состояние зданий детских садов возникает ощущение, что забота о будущем - не наша сильная сторона. Не стоит забывать: рождаемость в Эстонии уже много лет падает и сегодня находится на уровне столетнего минимума. Тем более мы обязаны обеспечить детям достойное детство - в безопасной и современной среде.
Не меньшего внимания заслуживают условия работы воспитателей, специалистов и персонала. Если мы хотим, чтобы они продолжали свою важную миссию, - мы обязаны создать для этого соответствующую среду.
Если мы в состоянии содержать современный Таллиннский зоопарк, то мы сможем обеспечить нашим детям условия для обучения в современных детских садах
Инвестиции в инфраструктуру детских садов - это не просто социальная или моральная необходимость. Это вопрос стратегический: высококачественная среда означает лучшие результаты в обучении и лучшую подготовку к жизни.
В районе Мустаамяэ в 2023/2024 учебном году в детских садах учились около 3680 детей. И подавляющее большинство из них все еще ждут достойных условий для обучения и развития.
С момента восстановления независимости в Мустамяэ построили только один (!) новый детсад - в 2023 году
С момента восстановления независимости в Мустамяэ построили только один (!) новый детсад - в 2023 году. Из 19 детсадов капитальный ремонт прошел только в одном, в 11 утеплили внешние стены. В остальных семи проводили только срочные сантехнические работы.
И это еще не все. Многие из тех, что уже были отремонтированы 15 - 20 лет назад, снова нуждаются в обновлении. В свое время системы вентиляции там не обновлялись вообще.
Глядя на качество зданий 60 - 70-х годов, разумным шагом было бы сносить их и строить новые с учетом современных строительных стандартов и решений.
Есть и хорошие новости: в 2025 году город выделит 4,6 млн евро на реконструкцию детсада Kikas. В стратегии бюджета на 2024–2027 годы запланирована и реконструкция детсада Sõbrake. Но общий инвестиционный долг по-прежнему кратно превышает реальные потребности.
Детсадам нужен конкретный план
Если Таллинн способен обеспечить бесплатный общественный транспорт, содержать зоопарк и городской театр, значит, у города есть потенциал создать и сеть современных детсадов. Вопрос только в расстановке приоритетов. Да, инвестиционный долг прошлых лет не погасить за год - два. Но политическое решение и ясный план необходимы уже сегодня. Только так мы сможем гарантировать, что дети будут учиться и развиваться в среде, отвечающей стандартам XXI века.
Только так мы сможем гарантировать, что дети будут учиться и развиваться в среде, отвечающей стандартам XXI века
Именно поэтому Таллинну необходима программа модернизации дошкольных учреждений с конкретными сроками и выделенными бюджетами. Без этого мы не сможем говорить о настоящей заботе о будущем.