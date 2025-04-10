МНЕНИЕ Детям вредят старые детсады-развалюхи. Сколько нам еще ждать?

Увы, нужно признать: здания, построенные в советское время, устарели морально, физически и технически. Если в школы мы еще худо-бедно инвестируем и обновляем, то дошкольные учреждения остаются в тени.

Проблема не только в фасадах и эстетике. Большинство детсадов не соответствуют современным требованиям - ни по планировке, ни по условиям, ни по среде, в которой должны играть и учиться дети.

Хронически не хватает теплоизоляции и вентиляции. Летом в группах душно, зимой - сыро и холодно. Такая среда не вдохновляет и не укрепляет здоровье, а родители не имеют реальной альтернативы - почти все учреждения в аналогичном состоянии. К тому же в Таллинне местами ощущается и нехватка мест в детсадах.

Мы обязаны обеспечить детям достойное детство - в безопасной и современной среде

Почему мы оставили инвестиции в детские сады на заднем плане? Мы заявляем, что дети - опора языка, культуры и нации. Но при взгляде на состояние зданий детских садов возникает ощущение, что забота о будущем - не наша сильная сторона. Не стоит забывать: рождаемость в Эстонии уже много лет падает и сегодня находится на уровне столетнего минимума. Тем более мы обязаны обеспечить детям достойное детство - в безопасной и современной среде.