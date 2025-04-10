Стало известно, кто получит в этом году «Гербовый знак Таллинна»

Таллиннская городская управа предложила городскому собранию в текущем году присудить награду «Гербовый знак Таллинна» предпринимателю Таавету Хинрикусу, а также отметить знаками отличия Михкеля Мардна, Ристо Кальмре, Керстин Кыйв, Кахрута Эллера, Арпа Мюллер-Мельдера, Яна Кауса, Яануса Янека Юсся, Майре Арм, Наталью Вергун и Тоомаса Тамла.
Премию заслуженного деятеля культуры получит режиссер-документалист и телережиссер Тойво-Пеэп Пукс.
«Новаторский подход и стратегическое видение Таавета Хинрикуса, предпринимателя в сфере технологий, сыграли ключевую роль в утверждении репутации Таллинна как современного, открытого миру инновационного центра, реализующего масштабные проекты. При его участии технологическая компания Wise выросла в одно из крупнейших предприятий, основанных в Эстонии, сохраняя прочную связь со страной на протяжении всего своего развития. Недавно компания расширила свое присутствие, открыв новый офис в Таллинне. Вклад Хинрикуса выходит за рамки бизнеса: он активно поддерживает образование и стал одним из инициаторов Образовательного фонда, содействующего внедрению передовых решений в этой сфере», - прокомментировал выбор кандидата мэр Евгений Осиновский.
По словам мэра, гербовый знак Таллинна присуждается Таавету Хинрикусу в знак признания его глубокого и разностороннего влияния на развитие города и формирование его уникальной идентичности. «Инициированные Хинрикусом проекты преобразили исторические районы, способствовали сплочению городских сообществ и созданию комфортной для жизни городской среды», - подчеркнул Осиновский.
Среди номинантов на знаки отличия в этом году - выдающиеся представители самых разных сфер: руководители в области образования, деятели культуры, ученые, врачи, спортсмены и журналисты.
«Вручение этих знаков отличия - возможность выразить нашу глубокую признательность людям, чья самоотверженность и упорный труд сыграли важную роль в формировании Таллинна как открытого, внимательного к потребностям людей и устремленного в будущее города», - сказал мэр.
«Гербовый знак Таллинна» является высшей формой признания заслуг перед городом. Право выдвижения кандидатов на награждение имеют комиссии и фракции городского собрания, члены городского собрания и городской управы, а также городские учреждения. Ходатайства подаются в письменной форме ежегодно, до 31 марта. С 1997 года «Гербовым знаком Таллинна» отмечены 38 человек.
В этом году на получение городского знака отличия номинированы:
спортивный врач Михкель Мардна - за значительный вклад в развитие спорта и медицины в Эстонии;
популяризатор экстремальных видов спорта, главный организатор Simple Session и инициатор велозаездов Tour d’Öö Ристо Калмре - за многолетнюю деятельность в спортивной жизни Таллинна;
психиатр Керстин Кыйв - за выдающийся вклад в развитие душевного здоровья детей и молодежи, а также в развитие Центра душевного здоровья Таллиннской Детской больницы;
исследователь истории и инструктор знаменной группы школы №21 Кахрут Эллер - за значительный вклад в развитие культуры государственного флага Эстонии в гимназиях;
журналист радиостанции Vikerraadio Арп Мюллер-Мельдер - за многолетнее освещение тем, связанных с городом Таллинном;
писатель и преподаватель Ян Каус - за вклад в развитие литературной жизни столицы, как один из инициаторов и организаторов литературного фестиваля HEADREAD;
руководитель Творческого городка Теллискиви Яанус Янек Юссь - за многолетнюю деятельность по развитию нового общественно значимого объекта в Пыхья-Таллинне;
президент Союза фигурного катания Эстонии Майре Арм - за долгосрочный вклад в развитие фигурного катания и организацию чемпионата Европы 2025 года в Таллинне;
директор Мустамяэской Реальной гимназии Наталья Вергун - за многолетнее успешное руководство школой, поддержку перехода на эстоноязычное образование и вклад в управление образованием города через участие в правлении союза директоров школ;
историк, археолог, научный редактор Тоомас Тамла - за научное редактирование четырехтомного издания «История Таллинна».
Премия заслуженного деятеля культуры присуждается документалисту и телережиссеру Тойво-Пеэпу Пуксу - одному из основоположников эстонской документалистики, чьи фильмы на протяжении многих лет отражали жизнь эстонского общества и сохраняли культурную память. Пукс снял 61 документальный фильм и стал автором порядка 40 телепередач.