Стало известно, кто получит в этом году «Гербовый знак Таллинна»

«Новаторский подход и стратегическое видение Таавета Хинрикуса, предпринимателя в сфере технологий, сыграли ключевую роль в утверждении репутации Таллинна как современного, открытого миру инновационного центра, реализующего масштабные проекты. При его участии технологическая компания Wise выросла в одно из крупнейших предприятий, основанных в Эстонии, сохраняя прочную связь со страной на протяжении всего своего развития. Недавно компания расширила свое присутствие, открыв новый офис в Таллинне. Вклад Хинрикуса выходит за рамки бизнеса: он активно поддерживает образование и стал одним из инициаторов Образовательного фонда, содействующего внедрению передовых решений в этой сфере», - прокомментировал выбор кандидата мэр Евгений Осиновский.