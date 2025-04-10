Чт, 10.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Охотник обнаружил в лесу странные канистры

Перевод: Валерия Ермакова
Фото статьи
Фото: Erakogu

Вблизи деревни Сыранду в Ярвамаа местный охотник наткнулся на странное зрелище в лесу. На берегу канала валялось множество больших канистр. Место находилось достаточно глубоко в лесу, туда вела гравийная дорога.

К сожалению, подобные находки в эстонских лесах не редкость. Агентство окружающей среды и местные власти неоднократно обращали внимание на проблему, когда люди сбрасывают в природу домашний мусор: старые шины, мебель, строительные отходы и прочий хлам, надеясь, что их действия останутся незамеченными. Однако такая безответственная деятельность наносит ущерб не только окружающей среде, но и дикой природе.

Обнаруженные в лесу 20-литровые канистры были с яркими этикетками. На некоторых из них была надпись AdBlue. Это вещество используется преимущественно в новых дизельных автомобилях, а также в грузовиках и сельскохозяйственной технике.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх