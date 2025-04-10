Охотник обнаружил в лесу странные канистры

К сожалению, подобные находки в эстонских лесах не редкость. Агентство окружающей среды и местные власти неоднократно обращали внимание на проблему, когда люди сбрасывают в природу домашний мусор: старые шины, мебель, строительные отходы и прочий хлам, надеясь, что их действия останутся незамеченными. Однако такая безответственная деятельность наносит ущерб не только окружающей среде, но и дикой природе.