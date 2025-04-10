Сравниваем пенсии: что выгоднее - стать олимпийским чемпионом в Эстонии или в Польше?

Олимпийская победа приносит множество бонусов: одни из них краткосрочные, например, премии за медали, другие долгосрочные, такие как пенсии.
Пенсия олимпийского чемпиона, точнее, пособие, как его рекламирует Департамент социального страхования, в настоящее время составляет в Эстонии 1959 евро в месяц. Для сравнения, в 2021 году эта сумма составляла 1441 евро.
Право на пособие имеют все спортсмены, завоевавшие золотую медаль на Олимпийских или Паралимпийских играх, и оно распространяется также на граждан Эстонии, чей триумф произошел до 1988 года, то есть был достигнут под эгидой Советского Союза.
Пособие можно запрашивать либо по возрасту - за десять лет до достижения пенсионного возраста, либо на основании частичной или полной нетрудоспособности, начиная с момента установления нетрудоспособности.
Например, в Польше, которая значительно больше Эстонии, соответствующее пособие составляет 4967,65 злотых, что примерно равно 1170 евро. Однако стоит отметить несколько «но»...
В Польше пенсия предоставляется не только олимпийским чемпионам, но и всем медалистам. Кроме того, выплаты начинаются уже с 40 лет. С этой суммы не удерживаются никакие налоги, то есть она выплачивается в чистом виде.
Также в Польше расширен спектр соревнований, по достижениям в которых можно претендовать на пенсию: помимо обычных Олимпийских игр, учитываются также Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, Игры доброй воли и даже шахматные олимпиады.