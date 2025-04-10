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Сравниваем пенсии: что выгоднее - стать олимпийским чемпионом в Эстонии или в Польше?

Двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу также начнет получать от эстонского государства пособие для олимпийских чемпионов.
Двукратный олимпийский чемпион Андрус Веэрпалу также начнет получать от эстонского государства пособие для олимпийских чемпионов. Фото: Toomas Huik

Олимпийская победа приносит множество бонусов: одни из них краткосрочные, например, премии за медали, другие долгосрочные, такие как пенсии.

Пенсия олимпийского чемпиона, точнее, пособие, как его рекламирует Департамент социального страхования, в настоящее время составляет в Эстонии 1959 евро в месяц. Для сравнения, в 2021 году эта сумма составляла 1441 евро.

Право на пособие имеют все спортсмены, завоевавшие золотую медаль на Олимпийских или Паралимпийских играх, и оно распространяется также на граждан Эстонии, чей триумф произошел до 1988 года, то есть был достигнут под эгидой Советского Союза.

Пособие можно запрашивать либо по возрасту - за десять лет до достижения пенсионного возраста, либо на основании частичной или полной нетрудоспособности, начиная с момента установления нетрудоспособности.

Например, в Польше, которая значительно больше Эстонии, соответствующее пособие составляет 4967,65 злотых, что примерно равно 1170 евро. Однако стоит отметить несколько «но»...

В Польше пенсия предоставляется не только олимпийским чемпионам, но и всем медалистам. Кроме того, выплаты начинаются уже с 40 лет. С этой суммы не удерживаются никакие налоги, то есть она выплачивается в чистом виде.

Также в Польше расширен спектр соревнований, по достижениям в которых можно претендовать на пенсию: помимо обычных Олимпийских игр, учитываются также Паралимпийские и Сурдлимпийские игры, Игры доброй воли и даже шахматные олимпиады.

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