Сравниваем пенсии: что выгоднее - стать олимпийским чемпионом в Эстонии или в Польше?

Пенсия олимпийского чемпиона, точнее, пособие, как его рекламирует Департамент социального страхования, в настоящее время составляет в Эстонии 1959 евро в месяц. Для сравнения, в 2021 году эта сумма составляла 1441 евро.

Право на пособие имеют все спортсмены, завоевавшие золотую медаль на Олимпийских или Паралимпийских играх, и оно распространяется также на граждан Эстонии, чей триумф произошел до 1988 года, то есть был достигнут под эгидой Советского Союза.

Пособие можно запрашивать либо по возрасту - за десять лет до достижения пенсионного возраста, либо на основании частичной или полной нетрудоспособности, начиная с момента установления нетрудоспособности.

Например, в Польше, которая значительно больше Эстонии, соответствующее пособие составляет 4967,65 злотых, что примерно равно 1170 евро. Однако стоит отметить несколько «но»...

В Польше пенсия предоставляется не только олимпийским чемпионам, но и всем медалистам. Кроме того, выплаты начинаются уже с 40 лет. С этой суммы не удерживаются никакие налоги, то есть она выплачивается в чистом виде.