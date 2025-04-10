АНАЛИЗ Внешняя политика Эстонии ждет следующего хода Дональда Трампа

Внешняя политика Эстонии живет в ожидании двух дат. И, возможно, немного боится их приближения. Одна из таких дат известна. В конце июня лидеры стран Евросоюза встретятся и примут решение о продлении санкций против России. Или не примут, потому что, например, вдруг Венгрию на этот раз сломить не удастся. Если второй вариант оказался бы реальностью, политика ЕС в отношении России рухнула бы.