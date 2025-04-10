Чт, 10.04.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

АНАЛИЗ Внешняя политика Эстонии ждет следующего хода Дональда Трампа

Перевод: Павел Соболев
Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: Nathan Howard/Reuters/Scanpix

Внешняя политика Эстонии живет в ожидании двух дат. И, возможно, немного боится их приближения. Одна из таких дат известна. В конце июня лидеры стран Евросоюза встретятся и примут решение о продлении санкций против России. Или не примут, потому что, например, вдруг Венгрию на этот раз сломить не удастся. Если второй вариант оказался бы реальностью, политика ЕС в отношении России рухнула бы.

Еще одна дата, наступление которой неизвестно, это когда президент США Дональд Трамп решит снова начать «укреплять» отношения с Россией и Украиной. Несколько недель назад был период, когда каждый день появлялось несколько «новаторских» новостей.

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом. Перемирие, которого так и не было. Прекращение военной помощи Украине, а затем ее продолжение. Соглашение о минеральных ресурсах, которое было и которого потом не стало. Постоянно казалось, что должно произойти что-то важное.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх