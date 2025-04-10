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Вдвоем в канаве: город и станция по переработке отходов наводят порядок, но мусор продолжают подбрасывать

Перевод: Вера Копти
Вильяндиская горуправа решила следить за порядком вокруг местной станции по переработке отходов и начала переписку с Eesti Keskkonnateenused. Однако при изучении договора выяснилось, что мусор, который не разлетается по сторонам, город должен убирать сам.
Вильяндиская горуправа решила следить за порядком вокруг местной станции по переработке отходов и начала переписку с Eesti Keskkonnateenused. Однако при изучении договора выяснилось, что мусор, который не разлетается по сторонам, город должен убирать сам. Фото: Ээльмо Рийг

Содержание в порядке территории вокруг станции по переработке отходов в Вильянди оказалось непростой задачей: разлетающийся мусор - ответственность станции, крупногабаритный хлам убирает муниципальная служба Linnahooldus, но в кусты регулярно продолжают подбрасывать новый мусор. Какой будет судьба самой станции в будущем, пока неизвестно: предстоящая реформа обращения с отходами может полностью перевернуть существующую систему.

Станция по переработке отходов на Пярнуском шоссе и прилегающая к ней земля принадлежат городу. Услуги на объекте оказывает договорной партнер - AS Eesti Keskkonnateenused, которое отвечает и за содержание территории. В прошлом году газета Sakala обратила внимание на замусоренность территории вокруг станции, после чего город пообещал взять ситуацию под контроль.

Заместитель мэра Вильянди Кальви Мяртин рассказал, что после того, как в начале мая прошлого года в рамках толоки «Teeme ära!» газета указала на удручающее состояние территории, он лично и сотрудники мэрии взяли этот вопрос под наблюдение, поскольку происходящее вокруг станции по переработке отходов, по мнению властей, недопустимо.

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