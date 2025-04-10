Вдвоем в канаве: город и станция по переработке отходов наводят порядок, но мусор продолжают подбрасывать

Станция по переработке отходов на Пярнуском шоссе и прилегающая к ней земля принадлежат городу. Услуги на объекте оказывает договорной партнер - AS Eesti Keskkonnateenused, которое отвечает и за содержание территории. В прошлом году газета Sakala обратила внимание на замусоренность территории вокруг станции, после чего город пообещал взять ситуацию под контроль.