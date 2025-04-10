Вдвоем в канаве: город и станция по переработке отходов наводят порядок, но мусор продолжают подбрасывать

Содержание в порядке территории вокруг станции по переработке отходов в Вильянди оказалось непростой задачей: разлетающийся мусор - ответственность станции, крупногабаритный хлам убирает муниципальная служба Linnahooldus, но в кусты регулярно продолжают подбрасывать новый мусор. Какой будет судьба самой станции в будущем, пока неизвестно: предстоящая реформа обращения с отходами может полностью перевернуть существующую систему.
Станция по переработке отходов на Пярнуском шоссе и прилегающая к ней земля принадлежат городу. Услуги на объекте оказывает договорной партнер - AS Eesti Keskkonnateenused, которое отвечает и за содержание территории. В прошлом году газета Sakala обратила внимание на замусоренность территории вокруг станции, после чего город пообещал взять ситуацию под контроль.