Игумения Филарета Пюхтицкого монастыря обратилась к президенту Алару Карису от имени 96 монахинь с просьбой не подписывать поправки к Закону о церквях и приходах.
«Принятые изменения вынуждают нас разорвать канонические связи с Московским патриархатом, так как наше единство с материнской церковью будет рассматриваться в Эстонской Республике как нарушение закона. Мы обращаемся к вам как к гаранту конституционности на последнем этапе законотворчества. Параграф 107 Конституции предоставляет вам право наложить вето на закон и отказаться от его подписания», - написала игумения Филарета в обращении к президенту.
Она добавила, что свобода вероисповедания является основой их монашеской жизни. «Теперь же она получила серьезный удар. Соблюдение этого закона означает для нас игнорирование наших монашеских обетов. Это мы не можем сделать при любых обстоятельствах».
«Конституция Эстонской Республики запрещает дискриминацию по признаку вероисповедания», - написала игумения Филарета, отмечая, что принятый вчера закон направлен против конкретной религиозной общины.
По ее словам, монахини не нарушали ни одного закона: «Наша боль безгранична, и причина этого совершенно несправедлива, так как изменения в закон были инициированы по ложным мотивам».
По мнению монахинь, аргументы в поддержку закона крайне неубедительны. «Закон направлен против монахинь Пюхтицкого монастыря и не вызывает доверия с точки зрения легитимности ни в мирском, ни в церковном мире. Перемещение юрисдикции – это внутреннее дело церкви, и решение об этом должно приниматься внутри церкви», - считает игумения Филарета.
Она повторила, что их вынуждают нарушать все канонические нормы и самовольно переходить под юрисдикцию Константинопольского патриархата. «Закон вмешивается в чувствительную область межцерковных отношений без какого-либо анализа потенциальных рисков. Вмешательство в межцерковные отношения демонстрирует недостаточное понимание нюансов динамики конфессий и исторического контекста».
Она отметила, что монахини признают право государства защищать национальную безопасность, однако выразила обеспокоенность, что это не должно превращаться в инструмент подрыва доверия, раскола общества или давления на религиозные объединения.
«В нашей повседневной деятельности мы не допускаем мыслей или действий, которые могли бы нанести вред или угрожать безопасности. Мы верны государству и его порядкам. Поэтому просим лишь об одном - понять нас и защитить нашу веру и преданность».
Монахини обратились с просьбой к президенту Алару Карису не подписывать закон, который, по их мнению, подрывает конституционные принципы и нарушает международные обязательства Эстонской Республики. «Просим оставаться объективными и беспристрастными. Пожалуйста, оставьте нам нашу монастырскую жизнь, которая является святой для нас», - отметила игумения Филарета.
Парламент Эстонии в среду одобрил поправки к Закону о церквях и приходах, направленные на разрыв связей Эстонской Христианской Православной Церкви с Московским патриархатом, поддерживающим агрессию против Украины. За изменения проголосовали 60 депутатов, против высказались 13, воздержавшихся не было. На заседании присутствовали 89 депутатов, при минимально необходимых 51 голосе для принятия закона.
После принятия закона ни одна церковь, монастырь или приход в Эстонии не могут находиться под управлением зарубежного органа, который представляет угрозу для безопасности Эстонского государства, общественного или конституционного порядка.