«Принятые изменения вынуждают нас разорвать канонические связи с Московским патриархатом, так как наше единство с материнской церковью будет рассматриваться в Эстонской Республике как нарушение закона. Мы обращаемся к вам как к гаранту конституционности на последнем этапе законотворчества. Параграф 107 Конституции предоставляет вам право наложить вето на закон и отказаться от его подписания», - написала игумения Филарета в обращении к президенту.

Она добавила, что свобода вероисповедания является основой их монашеской жизни. «Теперь же она получила серьезный удар. Соблюдение этого закона означает для нас игнорирование наших монашеских обетов. Это мы не можем сделать при любых обстоятельствах».

«Конституция Эстонской Республики запрещает дискриминацию по признаку вероисповедания», - написала игумения Филарета, отмечая, что принятый вчера закон направлен против конкретной религиозной общины.

По ее словам, монахини не нарушали ни одного закона: «Наша боль безгранична, и причина этого совершенно несправедлива, так как изменения в закон были инициированы по ложным мотивам».

По мнению монахинь, аргументы в поддержку закона крайне неубедительны. «Закон направлен против монахинь Пюхтицкого монастыря и не вызывает доверия с точки зрения легитимности ни в мирском, ни в церковном мире. Перемещение юрисдикции – это внутреннее дело церкви, и решение об этом должно приниматься внутри церкви», - считает игумения Филарета.