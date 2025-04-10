На территории бывшей промзоны в Пыхья-Таллинне появятся жилые дома

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус подчеркнула, что Таллинн - прибрежный город, длина его морской границы в Пыхья-Таллинне составляет 20 километров. Открывая эту границу для таллиннцев, город стремится создать разнообразную жилую среду.

«Наряду с развитием портовой зоны в Пыхья-Таллинне важно объединить старую и новую городскую среду в единое целое. Две детальные планировки объединяет улица Сепа, ведущая к морю и обладающая ярким характером. С одной стороны от нее расположатся современные многоквартирные дома, а с другой - отреставрированные здания Коплиских линий», - сказала Липпус.

«Многоэтажные дома, строительство которых предусматривается планировками, станут логичным переходом от до сих пор существующей промзоны к жилым домам на Коплиских линиях, представляющим культурно-историческую ценность.

Макет участка на Сепа, 16. Фото: Управа Таллинна.

Новое решение соответствует принципам планирования качественного городского пространства: доля производства, загрязняющего окружающую среду, снизится, а между зданиями появятся зеленые зоны и пешеходные маршруты, которые способствуют лучшему сочетанию водного и растительного пространства в архитектуре района и обеспечивают удобное сообщение», - добавила вице-мэр.

Участок по адресу Сепа, 16 расположен на границе жилого квартала и промышленной зоны. На западе от него находятся активно развивающиеся жилые кварталы, на востоке - промышленные территории, ожидающие реновации.

Улица Сепа - важная пространственная ось: она соединяет территорию с Коплискими линиями и ведет к морю.