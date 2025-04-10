На территории бывшей промзоны в Пыхья-Таллинне появятся жилые дома

Таллиннская горуправа представила городскому собранию детальную планировку двух смежных участков в Пыхья-Таллинне по адресам Сепа, 16 и Сепа, 22 и 22а. Главная цель обоих планировок - вдохнуть новую жизнь в бывшие территории производственного и коммерческого назначения, разрешив построить там жилые дома.
Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус подчеркнула, что Таллинн - прибрежный город, длина его морской границы в Пыхья-Таллинне составляет 20 километров. Открывая эту границу для таллиннцев, город стремится создать разнообразную жилую среду.
«Наряду с развитием портовой зоны в Пыхья-Таллинне важно объединить старую и новую городскую среду в единое целое. Две детальные планировки объединяет улица Сепа, ведущая к морю и обладающая ярким характером. С одной стороны от нее расположатся современные многоквартирные дома, а с другой - отреставрированные здания Коплиских линий», - сказала Липпус.
«Многоэтажные дома, строительство которых предусматривается планировками, станут логичным переходом от до сих пор существующей промзоны к жилым домам на Коплиских линиях, представляющим культурно-историческую ценность.
Новое решение соответствует принципам планирования качественного городского пространства: доля производства, загрязняющего окружающую среду, снизится, а между зданиями появятся зеленые зоны и пешеходные маршруты, которые способствуют лучшему сочетанию водного и растительного пространства в архитектуре района и обеспечивают удобное сообщение», - добавила вице-мэр.
Участок по адресу Сепа, 16 расположен на границе жилого квартала и промышленной зоны. На западе от него находятся активно развивающиеся жилые кварталы, на востоке - промышленные территории, ожидающие реновации.
Улица Сепа - важная пространственная ось: она соединяет территорию с Коплискими линиями и ведет к морю.
Цель составления детальной планировки - разделить участок площадью 0,41 га на две части. Один участок будет предназначен исключительно для строительства жилья - там можно будет построить многоквартирный дом высотой до пяти этажей, а второй - для сооружения уличной инфраструктуры.
Согласно общей планировке Таллинна, данная территория ранее предназначалась для предприятий бытового обслуживания и складов. Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду не проводится, поскольку предполагаемая деятельность не оказывает значительного влияния на экологию.
Площадь территории по адресам Сепа, 22 и 22а составляет 0,56 га. Цель планировки - объединить участки, имеющие сейчас коммерческое и производственное назначение, в один участок под жилые дома и один - в участок, предназначенный для транспорта. На новом участке жилой застройки будет разрешено возведение двух многоквартирных домов высотой до пяти этажей.
В настоящее время на участке по адресу Сепа, 22 расположены складские и производственные здания, участок на Сепа, 22а не застроен.
Ознакомиться с материалами детальных планировок можно в Таллиннском регистре планировок: материалы для участка Сепа, 16 приведены ЗДЕСЬ, для участков на Сепа, 22 и Сепа, 22a - ЗДЕСЬ.