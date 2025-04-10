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На территории бывшей промзоны в Пыхья-Таллинне появятся жилые дома

Иллюстративный материал к детальной планировке участков Сепа, 22 и 22а.
Иллюстративный материал к детальной планировке участков Сепа, 22 и 22а. Фото: Управа Таллинна.

Таллиннская горуправа представила городскому собранию детальную планировку двух смежных участков в Пыхья-Таллинне по адресам Сепа, 16 и Сепа, 22 и 22а. Главная цель обоих планировок - вдохнуть новую жизнь в бывшие территории производственного и коммерческого назначения, разрешив построить там жилые дома.

Вице-мэр по вопросам городского планирования Мадле Липпус подчеркнула, что Таллинн - прибрежный город, длина его морской границы в Пыхья-Таллинне составляет 20 километров. Открывая эту границу для таллиннцев, город стремится создать разнообразную жилую среду.

«Наряду с развитием портовой зоны в Пыхья-Таллинне важно объединить старую и новую городскую среду в единое целое. Две детальные планировки объединяет улица Сепа, ведущая к морю и обладающая ярким характером. С одной стороны от нее расположатся современные многоквартирные дома, а с другой - отреставрированные здания Коплиских линий», - сказала Липпус.

«Многоэтажные дома, строительство которых предусматривается планировками, станут логичным переходом от до сих пор существующей промзоны к жилым домам на Коплиских линиях, представляющим культурно-историческую ценность.

Макет участка на Сепа, 16.
Макет участка на Сепа, 16. Фото: Управа Таллинна.

Новое решение соответствует принципам планирования качественного городского пространства: доля производства, загрязняющего окружающую среду, снизится, а между зданиями появятся зеленые зоны и пешеходные маршруты, которые способствуют лучшему сочетанию водного и растительного пространства в архитектуре района и обеспечивают удобное сообщение», - добавила вице-мэр.

Участок по адресу Сепа, 16 расположен на границе жилого квартала и промышленной зоны. На западе от него находятся активно развивающиеся жилые кварталы, на востоке - промышленные территории, ожидающие реновации.

Улица Сепа - важная пространственная ось: она соединяет территорию с Коплискими линиями и ведет к морю.

Цель составления детальной планировки - разделить участок площадью 0,41 га на две части. Один участок будет предназначен исключительно для строительства жилья - там можно будет построить многоквартирный дом высотой до пяти этажей, а второй - для сооружения уличной инфраструктуры.

Согласно общей планировке Таллинна, данная территория ранее предназначалась для предприятий бытового обслуживания и складов. Стратегическая оценка воздействия на окружающую среду не проводится, поскольку предполагаемая деятельность не оказывает значительного влияния на экологию.

Площадь территории по адресам Сепа, 22 и 22а составляет 0,56 га. Цель планировки - объединить участки, имеющие сейчас коммерческое и производственное назначение, в один участок под жилые дома и один - в участок, предназначенный для транспорта. На новом участке жилой застройки будет разрешено возведение двух многоквартирных домов высотой до пяти этажей.

В настоящее время на участке по адресу Сепа, 22 расположены складские и производственные здания, участок на Сепа, 22а не застроен.

Ознакомиться с материалами детальных планировок можно в Таллиннском регистре планировок: материалы для участка Сепа, 16 приведены ЗДЕСЬ, для участков  на Сепа, 22 и Сепа, 22a - ЗДЕСЬ.

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