Полиция просит помощи в поисках пропавшего Олега

В последний раз он выходил на связь по телефону в феврале. С тех пор родные не знают, где он находится.

В последний раз его видели в деревне Аэспа. Возможно, оттуда он направился в Таллинн.

Рост Олега 172 сантиметра, у него худощавое телосложение. Когда он выходил из дома, он мог быть одет в темные брюки и куртку.