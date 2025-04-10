Полиция просит помощи в поисках пропавшего Олега

Полиция просит помощи в поисках 62-летнего Олега, пропавшего в Рапламаа.
В последний раз он выходил на связь по телефону в феврале. С тех пор родные не знают, где он находится.
В последний раз его видели в деревне Аэспа. Возможно, оттуда он направился в Таллинн.
Рост Олега 172 сантиметра, у него худощавое телосложение. Когда он выходил из дома, он мог быть одет в темные брюки и куртку.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по номеру Раплаской следственной группы 489 2929 или по номеру экстренной помощи 112.