Китайский гражданин, попавший в плен в Украине, оказался разговорчивым и рассказал, что ему обещала Россия в обмен на участие в боевых действиях на ее стороне, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент США сообщил о приостановке действия большинства защитных пошлин на срок в 90 дней, за исключением тех, которые касаются Китая, чье поведение, по его мнению, было неуважительным на протяжении всего процесса. Это решение, вероятно, не было изначально предусмотрено.
Последние выступления президента отличались нервозностью и неопределенностью, и можно предположить, что реакция рынков, особенно внутри США, стала для него неожиданностью. Важнейший момент заключается в том, что было принято смелое решение об изменении курса. Вместе с этим становится все более очевидным идеологическое противостояние между США и Китаем.
Китайский гражданин, попавший в плен в Украине, оказался достаточно разговорчивым и рассказал, что российская армия заплатила ему 300 тысяч рублей за участие в боевых действиях, деньги были переданы через посредника. Также ему было обещано российское гражданство. Он прибыл в Россию по туристической визе.
По его словам, в районе поселка Белогоровка в Луганской области, где он был взят в плен, находилась небольшая группа китайских наемников. Президент Украины уточнил, что согласно разведывательным данным, на фронте сражается чуть более 150 граждан Китая. Президент также сообщил, что украинская сторона готова обменять китайских военнопленных только на украинских военнопленных, находящихся в России.
Украинское руководство, очевидно, стремится создать для Китая как можно более неудобную ситуацию, рассчитывая оказать давление на Россию для обмена пленных и вывода китайских граждан с фронта. Однако сомнительно, что такие публичные требования смогут привести к быстрому результату.
Министерство иностранных дел Китая ответило ожидаемо, заявив, что китайское правительство не направляло своих военнослужащих в Россию, проверяет полученную информацию и всегда подчеркивало, что граждане Китая должны избегать территорий, охваченных вооруженными конфликтами.
В украинских СМИ некоторые эксперты пытались обсуждать версию, что Россия якобы намеренно отправила нескольких китайцев в плен, но вряд ли официальные лица китайского правительства поверят в эту гипотезу.
Авиаудары России и Украины
Россия и Украина добились значительного контроля над распространением информации о военных ударах в социальных сетях. За последние сутки информация об украинских дроновых ударах на территории России была представлена отрывочно.
Упоминаются несколько военных аэродромов в европейской части России, которые подверглись авиаударам, однако конкретные результаты этих ударов не были опубликованы.
Министерство обороны Российской Федерации заявило, что позавчера украинская армия использовала 150 дронов для ударов по объектам в 12 регионах. По словам украинского военного руководства, недавно дронам удалось поразить российский дальний бомбардировщик Ту-22М3 во время его посадки на аэродром. Это значительная потеря для России, так как производство этих самолетов давно прекращено, что неоднократно подчеркивалось.
Начальник ВСУ сообщил, что российская армия начала весеннее наступление и развернула новое мощное наступление в Сумском и Харьковском направлениях. В последние дни схожие сообщения также поступают от других военных и аналитиков. Украина, по некоторым причинам, решила активно распространять эту информацию, хотя в целом на этих направлениях не наблюдается значительного увеличения активности российской армии.
Вчера вечером и этой ночью поступали сообщения о полетах украинских дронов в районе населенного пункта Наро-Фоминск, недалеко от Москвы, где расположены несколько важных частей российской армии.
Тем временем, российская армия продолжает регулярные удары с использованием иранских дронов. Вчерашний удар был нацелен на город Николаев на юге Украины и украинскую столицу Киев.
Ситуация на фронте
На фронте активность атак российской армии остается на уровне предыдущих дней.
- На Курском, Сумском и Белгородском направлениях наблюдается высокий уровень давления со стороны российской армии. Активность российской тактической авиации в этом районе возросла. Существенных изменений в размещении войск не произошло.
- На Харьковском направлении российские атаки вчера были немного активнее, однако линия фронта не изменилась.
- На Купянском направлении активность российских войск вчера была низкой, и проходили позиционные бои.
- На Лиманском направлении российское командование продолжает активное наступление, и им удалось немного улучшить позиции в одном из пунктов. На Сиверском направлении атаки российских подразделений вчера были немного активнее, но результата они не достигли.
- В районе Бахмута продолжаются позиционные бои в окрестностях города Часов Яр.
- В городе Торецк ведется очень интенсивная борьба. Постоянно поступают сообщения о продвижении как украинских, так и российских войск в различных точках. В целом ситуация существенно не изменилась.
- На Покровском направлении количество атак российской армии по сравнению с предыдущей неделей немного снизилось. В этом регионе также поступают сообщения о продвижении как украинских, так и российских подразделений.
- На юго-западе от Донецка был один из самых спокойных дней за последние полгода. Украинское командование опубликовало несколько видеозаписей о больших потерях среди российских войск в последние дни, что, вероятно, заставило российских военных отступить.
- На южном фронте российские атаки в районах Гуляйполе и Орехова остаются активными. Российские источники сообщают о небольшом продвижении в этом районе, однако есть сомнения в достоверности этой информации.