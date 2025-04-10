Президент США сообщил о приостановке действия большинства защитных пошлин на срок в 90 дней, за исключением тех, которые касаются Китая, чье поведение, по его мнению, было неуважительным на протяжении всего процесса. Это решение, вероятно, не было изначально предусмотрено.

Последние выступления президента отличались нервозностью и неопределенностью, и можно предположить, что реакция рынков, особенно внутри США, стала для него неожиданностью. Важнейший момент заключается в том, что было принято смелое решение об изменении курса. Вместе с этим становится все более очевидным идеологическое противостояние между США и Китаем.

Китайский гражданин, попавший в плен в Украине, оказался достаточно разговорчивым и рассказал, что российская армия заплатила ему 300 тысяч рублей за участие в боевых действиях, деньги были переданы через посредника. Также ему было обещано российское гражданство. Он прибыл в Россию по туристической визе.

По его словам, в районе поселка Белогоровка в Луганской области, где он был взят в плен, находилась небольшая группа китайских наемников. Президент Украины уточнил, что согласно разведывательным данным, на фронте сражается чуть более 150 граждан Китая. Президент также сообщил, что украинская сторона готова обменять китайских военнопленных только на украинских военнопленных, находящихся в России.