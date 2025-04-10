Апостольская православная церковь предложила способ, как сохранить русскую православную традицию и разорвать связи с Москвой

«Наша цель - сделать Эстонию более безопасным местом для всех ее жителей, сохраняя при этом свободу вероисповедания и уважение к различным религиозным традициям. В ЭАПЦ существуют общины, которые следуют как эстонской, так и русской православной традиции», - сказано в заявлении, где также подчеркивается, что большинство приходов ЭАПЦ использует эстонский язык в литургии и других богослужениях, но есть и такие, где службы проводятся преимущественно на церковнославянском языке, параллельно с частичным использованием эстонского.

«Поправка к закону не требует изменения традиции служения, тем более смены вероисповедания, на что указывали некоторые критики. Основная идея изменения закона - предотвратить влияние враждебных государств или экстремистских организаций через религиозные организации, что усиливает безопасность нашей страны», - считает ЭАПЦ.

Митрополит ЭАПЦ Стефанус предложил ЭПХЦ статус викариата в случае разрыва связи с Москвой. Викариат означал бы отдельную церковную единицу, старейший епископ которой был бы подчинен митрополиту ЭАПЦ и через него поддерживал бы общение с всемирной православной церковью, сохраняя при этом свои традиции, использование церковнославянского языка и самостоятельное ведение внутренней жизни.

По мнению Эстонской апостольской православной церкви, изменение закона частично восстановит ситуацию, существовавшую в Эстонии до Второй мировой войны, когда люди разных национальностей служили в согласии и братской любви в единой православной церкви, канонически принадлежащей Константинопольскому экуменическому патриархату. Это отражает историческую реальность, когда Эстония была частью территории экуменического патриархата, за исключением периода российской оккупации.