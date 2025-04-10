Эксперт предупреждает: свободной земли под Таллинном почти не осталось

Игорь Хабал сказал, что последний экономический спад не привел к снижению цен на земельные участки, скорее наоборот. «Земельные участки и индивидуальные дома менее ликвидны, чем квартиры, и экономические кризисы обычно бьют по этим секторам более болезненно. Если в кризис 2007 года стоимость земли легко могла быть снижена наполовину, то на этот раз ничего подобного не произошло. Цены на квартиры последние два года остаются на одном уровне, но земельные участки, наоборот, выросли в цене. Участки в хороших местах либо полностью застроены, либо стали дефицитом. Именно поэтому рынок участков и домов в окрестностях Таллинна сейчас находится в довольно хорошем состоянии», - сказал Хабал.

«Участок под строительство дома люди ищут не дальше 15–20 километров от Таллинна, в плотно заселенных районах, где уже есть детские сады, школы, спортивные учреждения и того подобное. Также важно быстрое сообщение с Таллинном, поскольку многие ездят на работу в столицу», - пояснил Хабал.

«Лучшие места в наиболее популярных районах, таких как Какумяэ, Пеэтри и Виймси, полностью застроены, и доступны лишь отдельные участки, но их мало. Кроме того, в Виймси на строительство влияют ограничения по застройке. Участок с видом на море в Хаабнеэме или Мийдуранна может стоить миллион евро, потому что конкуренции нет. Более дешевые, менее привлекательные участки также начинают заканчиваться, а в Виймси, Меривялья или Мяхе единственный вариант для нового строительства - купить под снос старую дачу или дом», - сказал Хабал.

Поскольку наиболее популярные и логистически выгодные места практически заполнены, развитие будет двигаться в сторону от столицы - чем дальше, тем больше свободного места, а это значит, что можно позволить себе больший участок за те же деньги, отмечает Хабал.