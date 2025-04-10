Торговые предприятия смогут прекратить выдачу бумажных чеков

Правительство одобрило в четверг поправки к Закону о защите прав потребителей, позволяющие предприятиям с нового года прекратить выдачу бумажных товарных чеков и счетов-фактур. Поправки еще требуют одобрения Рийгикогу.
По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, поправки не обязывают торговцев вносить изменения в свои системы, но дадут возможность снизить административную нагрузку и сэкономить ресурсы.
«Многие магазины уже не выдают покупателям бумажные чеки автоматически, а делают это по запросу. Бумажные чеки часто отправляются прямиком в мусор, поэтому их обязательная печать нецелесообразна с точки зрения потребителя, торговца и природных ресурсов. Таким образом, мы создаем возможность для предпринимателей отказаться от обязанности выдавать бумажные товарные чеки и бумажные счета, если они доступны в электронном виде, например, в среде обслуживания клиентов, или были отправлены потребителю по электронной почте», - пояснил министр Эркки Кельдо.
Продавец всегда обязан предоставлять потребителю чек, если покупатель запросит его во время покупки. При оплате наличными и без использования карты клиента также необходимо предоставить бумажный чек, что позволит потребителю впоследствии получить доступ к документу о покупке в электронной среде обслуживания клиентов.
Бумажный чек о покупке не требуется предоставлять, если потребитель дал явное согласие на его передачу на свой адрес электронной почты, в интернет-банк или на другой канал, где он может просмотреть документ о покупке.
Продавец обязан выдать потребителю товарный чек позднее, если он не был выдан ему при покупке, если товарный чек недоступен в электронном виде или если продавец не считает, что покупка потребителя подтверждена выпиской с банковского счета.
Торговец обязан предоставить покупателю чек задним числом, если он не был выдан во время покупки, если электронная версия чека недоступна или если торговец не может подтвердить покупку выпиской из банка.
В случае предоставления покупателем адреса электронной почты, торговец может отказаться от дублировния счетов.
По новым правилам, если счет отправляется по SMS, дублировать его по электронной почте или обычной почте не требуется.
Если покупатель желает получать счета по нескольким каналам одновременно, торговец вправе запросить компенсацию за почтовые расходы, за исключением электронных счетов, по которым такая компенсация не предусмотрена.
«Пожилые люди часто открывают электронные счета в банке, однако у них могут отсутствовать навыки для их прочтения. Важно, чтобы они имели возможность ознакомиться со своими счетами в бумажном виде без дополнительных затрат», - отметил министр.