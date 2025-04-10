Торговые предприятия смогут прекратить выдачу бумажных товарных чеков

По словам министра экономики и промышленности Эркки Кельдо, поправки не обязывают торговцев вносить изменения в свои системы, но дадут возможность снизить административную нагрузку и сэкономить ресурсы.

«Многие магазины уже не выдают покупателям бумажные чеки автоматически, а делают это по запросу. Бумажные чеки часто отправляются прямиком в мусор, поэтому их обязательная печать нецелесообразна с точки зрения потребителя, торговца и природных ресурсов. Таким образом, мы создаем возможность для предпринимателей отказаться от обязанности выдавать бумажные товарные чеки и бумажные счета, если они доступны в электронном виде, например, в среде обслуживания клиентов, или были отправлены потребителю по электронной почте», - пояснил министр Эркки Кельдо.

Продавец всегда обязан предоставлять потребителю чек, если покупатель запросит его во время покупки. При оплате наличными и без использования карты клиента также необходимо предоставить бумажный чек, что позволит потребителю впоследствии получить доступ к документу о покупке в электронной среде обслуживания клиентов.

Бумажный чек о покупке не требуется предоставлять, если потребитель дал явное согласие на его передачу на свой адрес электронной почты, в интернет-банк или другой канал, где он может просмотреть документ о покупке.

Продавец обязан выдать потребителю товарный чек позднее, если он не был выдан ему при покупке,если товарный чек недоступен в электронном виде или если продавец не считает, что покупка потребителя подтверждена выпиской с банковского счета.