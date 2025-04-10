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Дети озера Бодом: крупнейшая неразгаданная тайна Финляндии

Редактор: rus.postimees.ee
Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Wikimedia Commons

В июне 1960 года на берегу тихого финского озера до сих пор неустановленный преступник убил трех подростков, пока они спали в палатке. По прошествии более чем 60 лет это преступление все еще не раскрыто и остается крупнейшей неразгаданной тайной Финляндии, пишет Rus.TVNET.

Озеро Бодом находится примерно в 20 километрах от Хельсинки, рядом с городом Эспоо. Вечером 5 июня четверо подростков - Нильс Густаффсон (18), Имрели Бьорклунд (15), Сеппо Бойсман (18) и Тууликки Мяки (15) установили на берегу озера палатку, чтобы насладиться чудесной дикой природой Финляндии и отдыхом.

Однако на следующее утро некий пловец нашел разрезанную палатку и трупы трех подростков. Их одежда и деньги пропали. Единственный выживший Густаффсон и труп его подруги Бьорклунд находились снаружи, тогда как тела их друзей - Бойсмана и Мяки - внутри палатки. Подростки умерли в результате многочисленных ножевых ранений и ударов.

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