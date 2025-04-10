Дети озера Бодом: крупнейшая неразгаданная тайна Финляндии

В июне 1960 года на берегу тихого финского озера до сих пор неустановленный преступник убил трех подростков, пока они спали в палатке. По прошествии более чем 60 лет это преступление все еще не раскрыто и остается крупнейшей неразгаданной тайной Финляндии, пишет Rus.TVNET.
Озеро Бодом находится примерно в 20 километрах от Хельсинки, рядом с городом Эспоо. Вечером 5 июня четверо подростков - Нильс Густаффсон (18), Имрели Бьорклунд (15), Сеппо Бойсман (18) и Тууликки Мяки (15) установили на берегу озера палатку, чтобы насладиться чудесной дикой природой Финляндии и отдыхом.