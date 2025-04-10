Отец и сын погибли, отправившись играть в гольф

58-летний Мэттью Террелл Коллинз-старший и его 29-летний сын Мэттью Террелл Коллинз-младший занимались любимым делом, когда их застал врасплох сильный шторм.

Чтобы хоть немного укрыться, они спрятались под деревьями, однако это решение оказалось для них роковым: крупное дерево сломалось под натиском шторма и упало на их гольфкар. Оба мужчины погибли на месте.

«Это чрезвычайно редкий случай, когда кто-то погибает таким образом», - сказал медицинский работник округа Маскоги Бадди Брайан в интервью изданию USA Today.

«Было известно, что приближается штормовая погода, и в тот день шторм также прогнозировался, однако этот конкретный шторм, убивший отца и сына, возник буквально из ниоткуда. В один момент моросило, а через несколько минут начался сильный ливень, - продолжил он, добавив, что поле для гольфа оставалось открытым, поскольку такой внезапный шторм не был предсказан в прогнозах погоды. - Мы знали, что штормы возможны, но этот появился из ниоткуда».