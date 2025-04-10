Смотрите, как изменится схема движения в парке Паэ

«На следующей неделе в парке Паэ начнется первый этап строительных работ, в ходе которого спортивные площадки приобретут совершенно новый вид, а также появится общественный туалет, предложение о строительстве которого набрало наибольшее количество голосов в ходе голосования по народному бюджету Таллинна в 2021 году. Работы должны быть завершены к концу лета, а до этого времени посетителям парка придется учитывать ряд временных изменений. В связи с ремонтными работами некоторые из наших мероприятий, которые традиционно проходят в парке Паэ, будут проведены в других местах», – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

На прилагаемой к сообщению схеме обозначены зона работ и временные обходные пути, что должно помочь посетителям парка сориентироваться по время проведения строительных работ.

Актуальную информацию относительно первого этапа строительных работ в парке Паэ и возможных изменений можно найти на страничке оперативной информации города Таллинна.

Строительные работы выполнит Tallinna Teede Aktsiaselts по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства. Проект разработан ландшафтными архитекторами Сигне Казепалу и Бритт Мяэкууск из компании K-Projekt AS. Общая стоимость работ составляет 669 033 евро. Проект финансируется городом Таллинн.

В настоящее время проводится тендер на реконструкцию детской площадки в парке Паэ, в рамках которой будет заменен весь инвентарь площадки, создан сенсорный сад и высажено новое озеленение.

Дополнительную информацию о проекте и видеозапись публичного обсуждения работ по реконструкции можно найти ЗДЕСЬ.