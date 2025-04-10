ВИДЕО Пленный китайский солдат: русские бросили в нас газовую бомбу, но меня спас украинский воин

Украина сообщила, что два китайских бойца были захвачены на украинской территории позавчера. Один из китайцев служил в 157-й мотострелковой бригаде России и был взят в плен вблизи села Тарасовки, а второй - из 81-й мотострелковой бригады, захвачен в окрестностях Белогорвки, сообщила СБУ.

«На данный момент у нас есть точные данные о более чем 150 китайских гражданах, участвующих в войне на стороне России против Украины. Мы знаем, что реальное число больше. Украина убеждена, что такое дерзкое участие граждан Китая в агрессивном вторжении на нашу территорию является намеренным шагом к расширению войны и очередным доказательством того, что Москва просто хочет затянуть боевые действия», - сказал Зеленский.

Оба солдата утверждали, что это была их первая боевая миссия. Один из пленных сообщил, что был завербован российским посредником в Китае, прибыл в Москву в феврале этого года и заключил контракт с военными. Другой утверждал, что приехал в Россию как турист и присоединился к армии после просмотра объявления о наборе.

The first two captured Chinese citizens. Today, investigators from the Security Service of Ukraine spoke with them. We are working to establish all the facts regarding the involvement of these and other Chinese citizens being part of the Russian occupation army. Ukrainian… pic.twitter.com/PkBpBjI2Qm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 9, 2025

«Это была моя первая операция, моя первая боевая миссия, - сказал Чжан Жэньбо через переводчика. - До этого я никогда не участвовал в боевых действиях и не держал в руках оружие до того, как оказался там».